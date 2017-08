Dans la lucarne : Tout a une fin

La JSK et son président, Mohand Cherif Hannachi, ne laissent personne indifférent. Sa destitution de la présidence du club avait étonné plus d’un parce qu’on a estimé que son bail était toujours valable à la tête de cette équipe qui avait « trusté » par le passé les titres. Aujourd’hui, la réalité de notre football est toute autre avec l’éclosion d’équipes comme l’ESS et même certaines qui viennent de rejoindre l’élite sont en train de tout remettre en cause, puisque la JSK n’est plus le «jumbo-jet » des années 80. Elle est devenue une équipe quelconque qui lutte désespérément pour assurer son maintien. Une situation qui a fait mal à ses inconditionnels et ses fidèles supporters. De plus, le feuilleton de deux staffs techniques en Tunisie a été un peu la goûte qui a fait déborder le vase. Les sages et les vrais amoureux de la JSK n’ont pas apprécié une telle descente aux abysses. Trop, c’est trop avait-on dit dans les milieux de ce club créé en 1946. Le changement devenait alors inéluctable, incontournable, surtout que le président était en vacances au Maroc alors qu’il aurait dû être avec son équipe. Une absence qui a fait les affaires de ses adversaires du CSA et même du SSPA/JSK. En effet, tout le monde avait flairé qu’un sérieux coup allait se passer lors de la réunion des actionnaires qui a eu lieu ce 07 août. Une date qui restera, selon certains, historique du fait qu’elle consacre la destitution de Hannachi de la tête de la JSK. Un comité de surveillance a été désigné conduit par Azlef et Zeghdoud. Les observateurs n’ont pas compris comment on dissous l’actuel Bureau du C.A pour le remplacer par un Conseil de surveillance qui n’existait pas auparavant dans les statuts du club. Ils vont l’officialiser le 07 septembre prochain. Il y aura l’ouverture du capital et d’autres décisions qui seront prises. Qui sera le nouveau président de la JSK ? C’est la question qui se pose du fait qu’on essaye d’agir en collectif. Avec le temps, cela ne peut pas marcher, puisqu’il faudra éclaircir les choses et nommer ou désigner un vrai président qui pourrait permettre à ce club de refaire son « look ». Il est vrai que le départ brutal de Hannachi est en train de répandre un sentiment de surprise, d’incompréhension. C’est vrai qu’il a régné en maître absolu sur la JSK depuis 1991 et ce après le match de coupe de la CAF contre l’équipe d’Electric Tchad qu’elle avait battu sur le score de 6 à 1 à Tizi-Ouzou. Retour, les tchadiens, dans un stade à moitié éclairé, battent la JSK sur le score de 1 à 0 et se qualifient ainsi aisément. C’est un président, qu’on le veuille ou non, qui a donné énormément à la JSK avec ses titres de champion d’Algérie, de vainqueur de la coupe d’Algérie et aussi les coupes de la CAF dont la dernière, en 2002, à Yaoundé, devant le Tonnerre de cette ville. C’était à l’époque du français Jean-Yves Chay. Il ne faut pas aujourd’hui, d’un revers de main, jeter le bébé avec l’eau du bain. Ce personnage qui rime avec la JSK ne doit pas partir ainsi. Il mérite qu’il soit remercié pour tout ce qu’il a fait pour ce club. Certes, aujourd’hui l’appel des sirènes est là. Personne ne peut arrêter le vent du changement. D’ailleurs, le président sortant a reconnu la nouvelle situation. Il est malade. Et il est temps pour lui de laisser les autres poursuivre le parcours pour redonner une autre dimension à la JSK qui en a bien besoin. Ce club, il n’y a pas longtemps, était craint et respecté en Afrique. Hannachi, contrairement à ce que l’on dit, est parti sans créer le moindre problème. Pour cela, il mérite les honneurs.

Hamid Gharbi