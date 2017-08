AS Monaco : Ghezzal signe pour quatre ans

L'ailier international algérien Rachid Ghezzal, en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais (Ligue 1 française), s'est engagé pour un contrat de quatre saisons avec l'AS Monaco, a annoncé le champion de France en titre de football sur son site officiel. "J'ai l'ambition de jouer au plus haut niveau national et international.

Le projet sportif de Monaco, qui est tenant du titre et a été jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions est fantastique. Après plusieurs saisons à Lyon, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Tout est réuni ici pour que l'on fasse une grande saison. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et débuter l'entraînement", a affirmé Ghezzal sur le site officiel du club monégasque.

Le milieu offensif n'était pas loin de prolonger dans le Rhône, en fin de saison. Les deux parties s'étaient accordées sur un salaire mensuel avoisinant les 280.000 euros hors bonus, mais une mésentente de dernière minute avait fait capoter l'affaire.