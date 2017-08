JSK, AprÃ¨s un quart de siÃ¨cle de rÃ¨gne : Hannachi sort par la petite porte

Accueilli le premier juillet 1993 en sauveur, au lendemain d’une grave crise financière et administrative, en remplacement de son ancien coéquipier Iboud, à la tête du club le plus titré d’Algérie, Hannachi sort par la petite porte, un quart de siècle après.

Le doyen des présidents des clubs algériens, actuellement en vacances au Maroc, a été destitué, lundi dernier, à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration de la SSPA JSK. Le CA a voté à l’unanimité le retrait de confiance à Hannachi. Cette réunion a, par ailleurs, conduit à la dissolution du CA, composé de douze membres, et la désignation de Zeghdoud et Azlef comme gestionnaires des affaires courantes du club en attendant l’ouverture du capital de la SSPA. « J’avais bien l’intention de partir. Cependant, la manière par laquelle j’ai été éjecté me rend triste. Surtout après tout ce que j’ai donné à ce club en tant que joueur et président.

Cela dit, je souhaite bonne chance à Azlef et son groupe », a déclaré Hannachi, visiblement déçu, aux journalistes de la presse spécialisée, en apprenant la nouvelle. Démissionnaire à chaque fois que les choses n’allaient pas ou que les résultats techniques de l’équipe ne suivaient pas, Hannachi a échappé à une tentative de push, orchestré il y a deux ans par un conseil de sauvegarde composé principalement d’anciens joueurs, à l’image de Iboud, Amara, Fergani ou encore Menad, et de l’ex-avocat du club, Meriem. Cette fois, c’est de l’intérieur du club que la manœuvre est partie, pour détrôner celui qui a été des années durant l’homme fort de la JSK.

Il faut dire que l’homme a fait le vide autour de lui pour géraer pratiquement seul les affaires du club. Il s’est ainsi attiré la foudre des enfants de la JSK, qui se sentaient de plus en plus marginalisés. L’entrée en vigueur du professionnalisme auquel la JSK n’a pas vraiment pu s’adapter et les résultats techniques enregistrés par l’équipe première ont largement contribué à la chute de Hannachi.

Il quitte ainsi la formation kabyle, après avoir longtemps fait la pluie et le beau temps en son sein. Il part après avoir offert aussi à la JSK quatre titres de Champions d’Algérie, deux coupes nationales, trois coupes de la CAF et une coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupes.

Rédha Maouche

------------//////////////////

Azlef gérera les affaires courantes

C’est une véritable révolution qui vient d’avoir lieu ce lundi en marge de l’assemblée générale extraordinaire de la JSK. Chose inenvisageable jusqu’ici, le conseil d’administration de la JSK a décidé, à l’unanimité, de retirer sa confiance à Moh-Chérif Hannachi. Homme fort du club de la ville des Genêts depuis vingt-quatre ans, le doyen des présidents de clubs algériens a été destitué.

Actuellement au Maroc où il passe quelques jours de vacances, le président kabyle a encaissé le coup sans protester réellement, même si on se demande s’il ne va pas finir par réagir après coup. «J’ai été trahi.

Ce n’est pas comme ça que je voulais partir. J’ai tout donné à la JSK depuis 62. Je souhaite bonne chance à Azlef et son équipe», a-t-il dit quelques heures après l’annonce de sa destitution.

Pour pousser Moh-Chérif Hannachi vers la sortie, le conseil d’administration de la JSK, composé de 11 membres, s’est allié au CSA, actionnaire majoritaire à hauteur de 84 % et a fait voter à l’unanimité la décision de dissoudre le conseil d’administration et élire à la place une direction de gestion et de surveillance provisoire et dont le président n’est autre que Malik Azelaf, bras droit de Moh-Chérif Hannachi ces deux dernières saisons.

Il a été décidé au cours de cette assemblée générale extraordinaire qu’un directoire plus élargi sera installé le 7 septembre prochain et il aura pour mission de préparer l’ouverture du capital du club. Au moins trois personnes se sont déjà manifestées pour racheter des actions, à commencer par Hamid Sadmi, l’ancien joueur et dirigeant de la JSK qui se propose comme une alternative pour le changement. En outre, Lakhdar Madjene et Zouaoui se disent aussi prêts à reprendre la direction du club « avec un projet et de gros moyens ».

En attendant de connaître la composante du futur conseil d’administration de la JSK, l’urgence actuellement est de faire revenir la sérénité au club. Malik Azlef a déclaré que le staff technique en place sera maintenu.

Amar B.

------------//////////////////

Dissolution du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de la jeunesse sportive de Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) a été dissous à l’issue de la réunion des actionnaires du club qui s'est tenue lundi après-midi, et remplacé par un Conseil de surveillance.

Après le vote à l’unanimité du retrait de confiance au président Mohand Cherif Hannachi par les neuf membres présents à la réunion sur les 12 que compte le conseil d’administration, les actionnaires ont décidé de dissoudre cette instance présidentielle pour la remplacer par un Conseil de surveillance, a appris l'APS auprès de Malik Azlef, désigné à la tête de cette nouvelle structure dirigeante.

Le nouveau Conseil sera présidé momentanément par Azlef et Mohamed Zaghdoud jusqu’au 7 septembre prochain, date fixée à l’élection des membres du conseil de surveillance qui sera composé de cinq (05) à 12 membres, a-t-il indiqué. Les personnes choisies procèderont ensuite à l’installation d’un directoire pour la JSK qui sera présidé par un directeur général, a-t-il précisé, soulignant que l’ouverture du capital du club interviendra après ces deux premières étapes, à savoir l’installation du conseil de surveillance et du directoire.

Au moment du déroulement des travaux du Conseil d’administration qui se sont tenus au niveau de l’ancien siège de l’équipe kabyle, des centaines de supporters se sont regroupés devant la bâtisse pour connaître le sort réservé à Hannachi, contesté depuis plusieurs mois. A l’annonce du retrait de confiance, les supporters ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie et d’espoir "de revoir la JSK retrouver ses lettres de noblesse après une longue traversée du désert".