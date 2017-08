CHAN-2018 (Qualifications/ dernier tour) , AlgÃ©rie - Libye : 25 joueurs retenus par Alcaraz

Le sélectionneur national, l'Espagnol Lucas Alcaraz, a retenu 25 joueurs de l'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, pour le match aller face à la Libye, prévu le 12 août au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45), dans le cadre du dernier tour qualificatif du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2018 prévu au Kenya, a indiqué vendredi soir la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. Cette décision a été prise à l'issue de la dernière séance d'entraînement, dirigée vendredi matin par le technicien espagnol au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) avant de libérer les joueurs pour un repos de trois jours, alors que la reprise est prévue pour lundi prochain, ajoute la même source. A cet effet, l'attaquant de l'ES Sétif, Abdelhakim Amokrane, victime d'une blessure musculaire, a déclaré forfait pour cette rencontre et le staff médical de la sélection nationale a prescrit un repos d'une dizaine de jours au joueur, précise la FAF. C'est le cas également de Mohamed Benkhemassa (USM Alger), du gardien Toufik Moussaoui et du défenseur central Bouabta Tarek (Paradou AC) et de Saâdi Smail (ES Sétif) qui souffrent de diverses blessures.



Liste des 25 joueurs retenus :

Gardiens : Chemseddine Rahmani (CS Constantine), Farid Chaal (MC Alger), Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad).

Défenseurs : Houari Ferhani (JS Kabylie), Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif), Abdelkader Bedrane (ES Sétif), Ayoub Abdelaoui (USM Alger), Mohamed Amine Madani (USM Harrach), Imadeddine Boubekeur (O Médéa), Brahim Boudebouda (MC Alger).

Milieux : Kamel Belarbi (USM El Harrach), Abderraouf Benguit (USM Alger), Hichem Cherif El Ouazzani (MC Alger), Tahar Benkhelifa (Paradou AC), Sofiane Bendebka (NA Husseïn Dey), Salim Boukhenchouche (JS Kabylie), Merouani Mhamed (ASO Chlef).

Attaquants : Tayeb Meziani (Paradou AC), Abderrahmane Meziane (USM Alger), Okacha Hamzaoui (USM Alger), El Hadi Boulaouidet (NA Husseïn Dey), Oussama Derfalou (USM Alger), Farid El Melali (Paradou AC), Meziane Zeroual (O Médéa), Akram Djahnit (ES Sétif).

------------------//////////////////

Les Libyens attendus jeudi à Constantine



La sélection libyenne de football A', composée de joueurs locaux, est attendue jeudi prochain à Constantine en vue du match aller face à son homologue algérienne le 12 août au stade Chahid-Hamlaoui (20h45), comptant pour le dernier tour qualificatif du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2018 au Kenya, a annoncé lundi la fédération algérienne de football (FAF) sur sa page officielle sur Facebook. Le délégation libyenne composée de 38 personnes regagnera directement Constantine à bord d'un vol spécial, précise la même source. La Libye se trouve actuellement en stage en Tunisie afin de poursuivre sa préparation en vue de cette double confrontation face à l'Algérie. La seconde manche se jouera le vendredi 18 août au stade Tayeb M'hiri de Sfax (Tunisie). Avant son départ en Tunisie, les joueurs de l'entraineur Djalal Damdja se sont inclinés en Libye en amical face à la formation locale de première division Abi Ashhar (2-0). De leur côté, les joueurs de l'équipe nationale ont réintégré lundi le Centre technique national de Sidi Moussa après avoir bénéficié de trois jours de repos. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera directement à la phase finale prévue au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018 en présence de 16 nations réparties en quatre groupes de quatre équipes. L'autre match de la zone nord opposera l`Egypte, dont c`est le premier engagement dans la compétition, au Maroc. L'Algérie avait été suspendue de la dernière édition tenue en 2016 au Rwanda pour avoir déclaré forfait aux éliminatoires alors qu’elle devait affronter la Libye.