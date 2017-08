Mondial fÃ©minin-2018 (U17) : Mali-AlgÃ©rie au tour prÃ©liminaire en octobre prochain

La sélection algérienne de football féminin (U17) affrontera son homologue du Mali en octobre prochain, pour le compte du tour préliminaire des éliminatoires, zone Afrique, de la coupe du Monde dont la phase finale aura lieu en Uruguay en 2018, rapporte le site de la Confédération africaine de football (CAF). Le match aller est prévu au Mali, entre le 13 et le 15 octobre, alors que le retour aura lieu entre le 27 et le 29 du même mois en Algérie. En cas de qualification au premier tour, l'Algérie rencontrera le Cameroun (exempt des préliminaires). Le match aller se déroulera en Algérie, entre le 1er et le 3 décembre 2017, et le retour à Yaoundé, entre le 15 et le 17 du même mois.

Calendrier du tour préliminaire africain de la coupe du Monde féminine (U17) de football (2018) :

1. Libye-Djibouti / Djibouti -Libye

2. Sierra Leone-Gambie / Gambie-Sierra Leone

3. Zambie-Botswana / Botswana-Zambie

4. Ethiopie-Kenya / Kenya-Ethiopie

5. Mali-Algérie / Algérie-Mali

Dates des matchs :

Aller : 13,14, ou 15 octobre 2017

Retour : 27, 28 ou 29 octobre 2017

Premier Tour :

6. vainqueur match 1 - Tunisie

7. vainqueur match 2 - Ghana

8. vainqueur match 3 - Afrique du Sud

9. Maroc - Guinée Equatoriale

10. vainqueur match 4 - Nigeria

11. vainqueur match 5 - Cameroun

Dates des matchs:

Aller : 1er, 2 ou 3 décembre 2017

Retour : 15, 16 ou 17 décembre 2017

Deuxième Tour :

Vainqueur match 6 - vainqueur match 7

Vainqueur match 8 - vainqueur match 9

Vainqueur match 10 - vainqueur match 11

Dates des matchs:

Aller : 2, 3 ou 4 février 2018

Retour : 16, 17 ou 18 février 2018.