Tennis / Dopage : Lâ€™Italienne Sara Errani suspendue

L'Italienne Sara Errani, finaliste de Roland-Garros en 2012, a été suspendue deux mois pour avoir enfreint le règlement antidopage, a annoncé la Fédération internationale de tennis. "Un tribunal indépendant désigné selon le programme antidopage dans le tennis a découvert que Sara Errani a enfreint le règlement antidopage et ses résultats ont été annulés.

Elle est suspendue deux mois à compter du 3 août 2017", écrit l'ITF sur son site internet, après la publication d'une information sur un contrôle "non négatif" de l'Italienne dans la presse de son pays. "Des traces de letrozole ont été décelées dans l'échantillon fourni par Mlle Errani, 29 ans, le 16 février 2017 lors d'un contrôle hors compétition", ajoute l'ITF. "Lors de son audience du 19 juillet, le Tribunal indépendant a décidé d'annuler tous les résultats obtenus entre le 16 février et le 7 juin 2017 après avoir analysé les faits et entendu les arguments de la défense", conclut l'ITF. Errani, 98e joueuse mondiale, a réagi en affirmant avoir pris le produit "par contamination accidentelle" en raison de la prise d'un médicament contenant du letrozole par sa mère.

"Je n'ai jamais pris de produits interdits dans ma carrière et dans ma vie", écrit-elle dans un communiqué. "Cependant, cette substance (letrozole) est présente dans le Femara, un médicament que ma mère utilise quotidiennement depuis 2012 à des fins thérapeutiques après une opération d'un cancer au sein. Par conséquent, il était présent dans la maison où j'habite", ajoute Errani, 30 ans et dont le meilleur classement était une 5e place mondiale en 2013. Sara Errani vient tout juste de réintégrer le classement des cent meilleures joueuses mondiales.