Lille OSC : Lâ€™entraÃ®neur Bielsa encense Benzia

L'entraîneur argentin de Lille OSC Marcelo Bielsa n'a pas tari d'éloges sur l'attaquant international algérien Yassine Benzia, à l'issue de la victoire décrochée dimanche soir à domicile face au FC Nantes (3-0) dans le cadre de la 1re journée du championnat de Ligue 1 française de football.

"Benzia est un joueur qui fournit très bien ses attaquants. Il sait très bien se démarquer, il a réussi à trouver des espaces dans le dos des milieux adverses et a construit une grande partie de notre jeu offensif ce soir", a affirmé le technicien lillois lors de la conférence de presse, cité lundi par la presse locale. Benzia (22 ans) avait prolongé son contrat avec le club du Nord de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au mois de juin 2021. Il avait rejoint Lille l'été 2015 en provenance de l'Olympique Lyon pour un contrat de quatre ans. "Nous avons joué avec beaucoup de dynamisme, le rythme de jeu a été très élevé, on a commis très peu d'erreurs et la performance de notre gardien de but a été fondamentale. Nous méritons de l'emporter et je pense que le résultat est juste", a ajouté l'ancien entraineur de l'Olympique Marseille. Benzia avait honoré sa première convocation en sélection le 25 mars 2016 à l'occasion de la réception de lÆEthiopie (7-1) aux qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017. Il avait inscrit son premier but avec les Verts lors de la victoire en déplacement face aux Seychelles (2-0) en juin 2016, dans le cadre des mêmes qualifications. Benzia a déclaré forfait pour la dernière CAN-2017 disputée au Gabon en raison d'une blessure.