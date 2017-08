Tennis/ Tournoi de PÃ©kin : La Russe Sharapova reÃ§oit une Â« Wild Card Â»

La Russe Maria Sharapova, de retour à la compétition fin avril après une suspension de 15 mois pour dopage au meldonium, a reçu une invitation (Wild Card) des organisateurs du tournoi de Pékin (30 septembre-8 octobre) où elle s'était imposée en 2014, a annoncé la WTA lundi. "Je suis très heureuse d'annoncer que je vais retourner à Pékin en octobre. Je suis très enthousiasmée parce que ce sera mon premier tournoi en Asie cette année", affirme la championne russe aux cinq titres en Grand Chelem sur le site de la WTA. Sharapova, âgée de 30 ans, soigne actuellement une blessure au bras gauche qui l'a contrainte à déclarer forfait à Stanford après avoir passé le premier tour, et au tournoi de Toronto cette semaine. Outre Sharapova, également finaliste à Pékin en 2012, l'Espagnole Garbine Muguruza, couronnée à Wimbledon, ainsi que la finaliste du tournoi londonien, Venus Williams, et la Danoise Caroline Wozniacki, ancienne N.1 mondiale, ont annoncé leur participation, selon la WTA. Le tournoi de Pékin est un Premier Mandatory de la WTA, soit la catégorie la plus prestigieuse derrière les tournois du Grand Chelem et le Masters.