Mondiaux-2017 : Vovinam viet vo dao : Une moisson de 27 mÃ©dailles

La sélection algérienne de vovinam viet vo dao, sacrée vice-championne du monde lors des Mondiaux de la discipline disputés à New Delhi (Inde), a regagné le pays lundi avec une moisson de 27 médailles (12 or, 11 argent et 4 bronze), et une deuxième place au classement général.

La délégation algérienne, qui a pris part à la 5e édition des championnats du monde avec 26 athlètes dont cinq femmes, a été accueillie à son arrivée à Alger par le directeur des sports au ministère de la jeunesse et des sports (MJS) Abdelmadjid Djebab. "Les résultats obtenus par nos athlètes aux Mondiaux disputés en Inde sont très honorables. Cette discipline a toujours honoré l'Algérie lors des rendez-vous internationaux et ces résultats étaient attendus", a déclaré Djebab à l'APS. Et d'enchainer : "L'Etat algérien ne lésinera pas sur les moyens pour récompenser les athlètes sacrés, afin qu'ils continuent à briller lors des prochaines compétitions internationales.". De son côté, l'entraîneur national Kamel Lounes a estimé que la participation algérienne a été "très positive" vu le nombre de médailles décrochées, remerciant au passage l'ensemble des athlètes et le président de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao, Mohamed Djouadj. "Nous avons préparé le rendez-vous de New Delhi depuis le début de la saison, les titres remportés n'ont pas été faciles à décrocher. C'est le fruit d'une année de travail", a-t-il souligné. Pour sa part, l'athlète Bouzid Belkir (21 ans) qui a décroché son troisième titre mondial consécutif dans la catégorie des (-77 kg), s'est félicité de cette performance devant les meilleurs athlètes de la catégorie. "Le niveau de la compétition était très élevé.

L'aspect climatique nous a beaucoup handicapé, sinon nous serions revenus avec plus de médailles, mais le plus important c'est que l'Algérie a marqué de son empreinte ces mondiaux devenant une des meilleures équipes du monde", a déclaré Belkir. La première place du podium est revenue au Vietnam avec 17 médailles d'or, alors que le Cambodge a pris la 3e position avec 4 médailles d'or. La 4e édition du Mondial de vovinam viet vo dao s'était disputée à Alger en août 2015.