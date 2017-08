Regard : Pour les beaux Â« yeux Â» de mon chat

Les inconditionnels des siamois et autres races de félidés ont fait la fiesta hier. Le jeu en valait la chandelle, à leurs yeux du moins. Oublier ce jour est carrément à mettre au ban. L’heureux évènement n’était autre que la journée mondiale du « CHAT ». C’est du baratin, diraient beaucoup mais c’est certainement une date historique et pas comme les autres, pour le félin mais également son maître qui vibrent, tous les deux, au rythme de cette occasion, très spéciale et bonne surtout à choyer, cajoler l’animal, au statut bien particulier. Chez- nous, il existe certes des chats errants, affamés, mal propres, abandonnés et livrés, à leur triste sort, mais c’est la belle vie aussi pour les « chanceux », accueillis avec grands égards et affection. Les animaux de compagnie, et plus précisément le chat, semblent devenir la passion de beaucoup d’algériens ces derniers temps, qui vont jusqu’à casquer fort pour leur chaton. On ne recule pas devant leur faible pour le mammifère. Les marchands, à vrai dire, ne sont pas les seuls à profiter de ce filon d’or puisque les vétérinaires affichent, à leur tour, des ambitions quant à cette relation très forte des Algériens avec les animaux, allant jusqu’à créer des cliniques cinq étoiles où tout se vend. Dans ces endroits, ultra sophistiqués, l’animal est gâté, avec des gammes de services des plus variées, allant de la vaccination, aux soins, en passant par les colliers, jeux et bien d’autres surprises qui attendent les chats. Aujourd’hui, les animaux domestiques n’ont plus de secret pour tous ces passionnés de cette faune et de la nature, de manière générale, qui n’hésitent aucunement à consacrer des budgets pour leur nouveau « compagnon » et le couver d’affection. A l’heure où les animaux domestiques sont les bienvenus à bord des vols de notre chère compagnie air Algérie, ces derniers ont certainement de beaux jours devant eux. Qui a dit que les algériens étaient les ennemis des animaux ?

Samia D.