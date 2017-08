Bordj Bou-ArrÃ©ridj : saisie de 8,5 kg de drogue

Les agents de la brigade des stupéfiants de la sureté de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ont mis hors d’état de nuire une dangereuse bande de trafiquants de drogue.

Les agents qui ont suivi les allées et venues des éléments de la bande composée de 4 personnes, dont une femme, ont coincé les malfaiteurs alors qu’ils stockaient une importante quantité de drogue destinée à la revente.

Ils utilisaient un appartement de la cité Belarbi, située à la sortie de la ville de Bordj Bou Arréridj, comme lieu d’hébergement et de transit de la marchandise.

C’est là qu’ils les ont arrêtés en possession de 8 kilogrammes et demi de kif traité.

Les dealers, âgés entre 26 et 55 ans, ont été présentés devant le procureur de la République prés du tribunal de Bordj Bou Arréridj qui les a placés sous mandat de dépôt.

F. D.