Tlemcen : afflux dâ€™estivants

Pas moins de 2.139.950 estivants ont afflué, durant le mois de juillet écoulé, sur les 10 plages autorisées à la baignade à Tlemcen, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya.

Cette affluence est relevée surtout au niveau des quatre plages de la commune côtière frontalière de Marsa Ben M’hidi (Marsa Ben M’hidi, Moscarda 1 et 2 et Ain Adjroud), qui s’accaparent des deux tiers de ces estivants. Durant cette même période, il a été enregistré un total de 677 interventions au niveau des dix postes de surveillance implantés tout au long du littoral tlemcénien, permettant de sauver de la mort plusieurs estivants.

Toutefois, la Protection civile déplore un décès par noyade d’un jeune à Marsa Ben M’hidi, a-t-on indiqué.

La Protection civile rappelle que depuis l’ouverture de la saison estivale au 30 juin dernier, il a été enregistré 243.660 estivants au niveau de ces plages et 131 interventions.

Un décès par noyade a été également déploré durant ce mois.

Aux côtés des quatre plages de Marsa Ben M’hidi, la wilaya de Tlemcen compte, également, les plages de Sydna Youchaa, Agla, Tafsout, Oued Abdellah, Bider, Ouled Benayad, soit un linéaire de 14.990 mètres.

Long de 73 km, le littoral de la wilaya abrite, par ailleurs, 14 autres plages (3.110 m) non autorisées pour problèmes de pollution, difficultés d’accès et apparition de zones rocheuses.

(APS)