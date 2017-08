Transports en commun et canicule : Le calvaire au quotidien

Transport en commun et canicule, un duo qui ne fait pas bon ménage. Le mercure franchit les 40° en cette période estivale, et les bus publics ou privés n'ont pas la climatisation. Un vrai problème, aussi bien pour les usagers que pour les conducteurs.

Tout d'abord, évitons de nous élancer, à pieds joints et à bras raccourcis, dans une critique sans fondements. Et admettre par là que les transports en commun dans la capitale ont connu, dans l'ensemble et depuis ces cinq dernières années, de sensibles améliorations.

N'importe quel citoyen, par les temps de canicule qui courent, peut le vérifier en empruntant le métro ou le tramway. Outre qu'ils respectent scrupuleusement les horaires de desserte, ces deux moyens de transport sont en effet dotés de systèmes respectifs de climatisation, ce qui permet à l'usager de se déplacer dans des conditions on ne peut plus correctes, pour ne pas dire normées. On a même entendu dire qu'il est des citoyens de toutes les conditions sociales qui, sans y avoir pour autant élu domicile, ont entrepris de se «réfugier» quotidiennement avec leur portables dans les stations du métro lesquelles, grâce à la fraicheur qu'elles diffusent H24 et au Wifi, leur permettent non seulement de profiter de cette fraîcheur qui en émane, mais aussi et surtout de ce moyen technologique pour pouvoir communiquer aisément avec l'extérieur.

Cela dit, peut-on en dire autant du bus ? Eh bien non, pour la simple raison que, toute comparaison faite entre ces deux moyens de transport que sont le métro et le bus, on a l'impression de passer du jour (le métro et le tramway) à la nuit (le bus). Imaginez un seul instant le moment qui, par ces temps de canicule, précède le départ d'un bus vers une destination donnée : d'abord il y a l'attente. Une trop longue attente, sans chauffeur à l'horizon, comme si le service n'obéit à aucun horaire, à aucune norme. Et puis arrive enfin le receveur qui, après avoir longtemps palabré à l'extérieur avant de distribuer les tickets, prend tout le temps de les composter au préalable. Entre temps, la chaleur, déjà insidieusement installée dans le véhicule bondé, va agir sur les esprits des usagers qui, pour nombre d'entre eux, commencent à perdre patience. Les avis négatifs commencent alors à fuser ici et là. Les plus avisés, en l'occurrence, se demandent pourquoi le bus, qui est déjà bourré de monde, ne démarre toujours pas. Circonstance aggravante dans ce cas de figure, il n'y a pas de système de climatisation dans les bus de l'ETUSA. Eh oui, pas même le moindre souffle d'air frais en l'absence d'un si précieux moyen de ne pas «cuire» comme une sardine, tout simplement. Les bus de l'ETUSA ne sont pas climatisés et ce, depuis la nuit des temps alors que le tramway et le métro le sont, à la grande satisfaction des usagers. Comment expliquer cette absence flagrante du minimum décent dans nos bus alors que les autres moyens de transport, à l'image de tous ceux à travers la planète, sont le plus normalement du monde dotés d'un tel moyen de confort ? La réponse semble évidente. Les quelques receveurs et chauffeurs de bus auxquels la question a été posée ont pratiquement tous répondu presque en chœur, quoique séparément : «On nous a dit, à la direction générale, que l'entreprise allait bientôt se doter de bus climatisés, mais sans nous préciser quand.» Ce qui signifie, quelque soit le jour où nos bus seront enfin dotés de système de climatisation, que beaucoup de vagues de chaleur caniculaire auront coulé sous les ponts d'Alger. Et sous les châssis des bus de l'ETUSA, bien évidemment.

Kamel Bouslama