Lâ€™Ã©crivain Gonzague Saint Bris meurt dans un accident de voiture : Un journaliste et Ã©crivain de renom

Longtemps figure de proue des nouveaux romantiques, l'écrivain et journaliste français Gonzague Saint Bris, 69 ans, a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi dans un accident de voiture sur une petite route de Normandie, rapporte la presse française. Le romancier, dont la sortie de son nouvel ouvrage Les Aristocrates rebelles (Les Arènes) est prévue pour le 30 août, circulait près de Pont-L'Evêque (nord-ouest) avec sa compagne Alice Bertheaume au volant de la voiture, quand, pour des raisons inconnues, leur véhicule a violemment percuté un arbre, blessant grièvement sa compagne, hospitalisée d'urgence. Né le 26 janvier 1948, Gonzague Saint Bris, volontiers dandy, un brin excentrique et vrai passionné d'histoire, était fasciné par les romantiques. En 2002, il connaît une consécration littéraire avec son roman Les Vieillards de Brighton (Grasset) couronné par le prix Interallié. Historien, romancier, essayiste et journaliste, Gonzague Saint Bris est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, dont une vingtaine de biographies notamment du marquis de Sade, du général de La Fayette ou encore d'Alfred de Musset et Alfred de Vigny. Comme journaliste, il a notamment écrit pour Le Figaro, France Soir, Elle et Paris Match et a longtemps animé une émission sur Europe 1. (APS)