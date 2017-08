ArrivÃ©e Ã  El-Attaf de la caravane artistique de lâ€™ONCI : Divertissement familial garanti

La caravane artistique organisée par l’Office national de culture et d’information (ONCI) dans le cadre de la manifestation "été d’Algérie" est arrivée lundi après-midi à El Attaf (Aïn Defla) en vue d’y animer un certain nombre de spectacles, a-t-on appris d’un responsable de la direction locale de la culture. Cette caravane au sein de laquelle figurent des artistes versés dans de nombreux créneaux artistiques et culturels séjournera à Aïn Defla deux jours durant, se produisant durant la journée de mardi au niveau du théâtre Mafoud Touahri de Miliana, a indiqué le directeur adjoint à la direction de la culture, Allel Boucherit. Au cours de sa présence à Aïn Defla, les membres de cette caravane s’emploieront à mettre un peu de baume au cœur des enfants et des jeunes qui ne peuvent pas toujours se déplacer vers les villes côtières en vue de profiter des plaisirs de la mer et des spectacles qui y sont donnés, a indiqué M. Boucherit. Si les associations El Amel et El Akwas tenteront de faire plaisir aux enfants en leur proposant des pièces théâtrales, des tours de magie, des danses et des jeux, les adultes, eux, pourront suivre les concerts donnés dans les genres staïfi et algérois par nombre de chanteurs, tels notamment Sami Rayane, Daoud Djamel (dit cheb Nassir), Benyamina Souad et Leila Rihan. Pour nombre de personnes rencontrées, cette initiative est louable à plus d’un titre car elle permet aux familles de rompre avec un quotidien monotone et morose. (APS)