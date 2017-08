Frappes aÃ©riennes sur des civils au YÃ©men : Lâ€™ONU dÃ©nonce

Le Coordonnateur humanitaire des Nations unies au Yémen, Jamie McGoldrick, s'est dit profondément préoccupé par les informations signalées par des partenaires humanitaires sur le terrain faisant état de frappes aériennes sur des civils dans le gouvernorat de Saada. "Les attaques sur une maison dans le district d'As Safra et sur un véhicule privé dans le district de Razih auraient causé la mort d'au moins douze civils, y compris des femmes et des enfants, et blessé dix autres personnes", a dit M. McGoldrick dans un communiqué de presse publié lundi par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Alors que ces nouveaux incidents font l'objet d'une enquête par le Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), "ils constituent un exemple de la brutalité de ce conflit", a-t-il ajouté. "Toutes les parties au conflit continuent de faire preuve de mépris pour la protection des civils et le principe de la distinction entre les civils et les combattants dans la conduite des hostilités.