Elections gÃ©nÃ©rales au Kenya : Sous haute tension

Les Kényans se rendent aux urnes hier pour des élections générales sous tension, le candidat de l'opposition Raila Odinga accusant le camp du président Uhuru Kenyatta de préparer des fraudes pour se maintenir au pouvoir. Le climat s'est assombri ces huit derniers jours, avec l'assassinat d'un responsable informatique de la commission électorale et un raid présumé des forces de l'ordre contre un centre de décompte des voix de l'opposition, catégoriquement démenti par la police. Ces incidents, couplés à une campagne acrimonieuse, ont fait ressurgir le spectre des violences électorales de 2007-2008, les pires enregistrées dans ce pays depuis son accession à l'indépendance en 1963. L'opposition, déjà emmenée par Raila Odinga, avait crié à la fraude à l'annonce de la réélection du président Mwai Kibaki. Le Kenya avait plongé dans deux mois de violences politico-ethniques et de répression policière, qui avaient fait au moins 1.100 morts et plus de 600.000 déplacés, et traumatisé un pays jusque-là réputé stable. Lundi, le président a demandé à ses concitoyens de voter en nombre et "en paix", tandis que son rival M. Odinga l'a félicité pour sa campagne et a appelé à ce que "le candidat le plus fort l'emporte". Quelque 19,6 millions de Kényans, dont la moitié ont moins de 35 ans, sont appelés à élire leurs président, gouverneurs, députés, sénateurs, élus locaux et représentantes des femmes à l'Assemblée. Une fois de plus, c'est la présidentielle entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, réédition de l'affiche de 2013, qui concentre le plus de passions. Les sondages, quelque peu discordants, augurent d'un duel serré pour ce nouvel épisode de la lutte dynastique entre les deux familles. Raila Odinga, 72 ans, est le fils de Jaramogi Oginga Odinga, qui occupa brièvement le poste de vice-président et fut surtout le grand perdant de la lutte post- indépendance pour le pouvoir, au profit du premier chef d'État Jomo Kenyatta, le père d'Uhuru. –

R. I.