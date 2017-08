Venezuela : Lâ€™armÃ©e affiche son unitÃ©

Elle a appelé à barrer des routes hier à travers le pays pendant six heures. "Ayez la certitude que nous pouvons compter sur une force armée nationale bolivarienne unie dont le moral est au plus haut", a martelé lundi à la télévision le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez, flanqué des principaux chefs militaires du pays. S'exprimant devant des centaines de soldats et trois blindés aux canons pointés vers le ciel, le général Padrino a réaffirmé que "l'attaque terroriste" dimanche d'une base militaire à Valencia, à 180 km de Caracas, était l'œuvre de "mercenaires payés depuis Miami par des groupes d'extrême droite". Il a confirmé qu'une opération était en cours pour capturer l'ex-capitaine de la Garde nationale Juan Carlos Caguaripano et le lieutenant Jefferson Gabriel Garcia, considérés comme les cerveaux de l'attaque perpétrée par une vingtaine d'hommes armés. Ces hommes sont des "ennemis de la nation", a-t-il affirmé. Le leader de l'opération, Juan Carlos Caguaripano, apparu avant l'attaque dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où il se dit "en rébellion légitime" contre "la tyrannie assassine de Nicolas Maduro", a été radié de l'armée en 2014 pour désobéissance. Il avait alors refusé de reconnaître cette sanction qui était selon lui "d'ordre politique". L'ONU a appelé mardi les autorités vénézuéliennes et l'opposition à rechercher une solution à l'exacerbation rapide des tensions dans le pays.

"Je demande à toutes les parties de rechercher une solution à l'exacerbation rapide des tensions dans le pays, de renoncer à la violence et de prendre les mesures nécessaires à un véritable dialogue politique", a déclaré le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, Zeid Ra'ad al Hussein dans un communiqué. "Depuis le début des manifestations en avril, on constate une tendance évidente à l'usage excessif de la force", a-t-il souligné. A propos du nombre de personnes détenues, aucun chiffre officiel n'a été publié, mais "des estimations fiables suggèrent qu'entre le 1er avril, date à laquelle ont commencé les manifestations de masse, et le 31 juillet, plus de 5.051 personnes ont été placées en détention", poursuit le Haut-commissariat qui a accusé les forces de sécurité d'être responsables de la mort d'au moins 46 manifestants antigouvernementaux. "Depuis le début des manifestations en avril, on constate une tendance évidente à l'usage excessif de la force à l'encontre des manifestants". Le Haut-Commissaire a exhorté les autorités de Caracas à "stopper sans délai tout recours excessif à la force contre les manifestants, à mettre un terme aux détentions arbitraires et à libérer toutes les personnes détenues arbitrairement".

M. T. et Agences