50e anniversaire de lâ€™ASEAN : ProgrÃ¨s et dÃ©fis

Le siège de l’ambassade de la République socialiste du Vietnam a abrité, hier, un meeting célébrant le 50e anniversaire de l’établissement de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Une rencontre organisée conjointement par les trois ambassades membres de l’ASEAN à Alger à savoir la Malaisie, l’Indonésie et le Vietnam représentées respectivement par leur ambassadeurs, son excellence Mme Safira Machrusah ambassadeur d’Indonésie, son excellence Dr Pham Quoc Tru ambassadeur du Vietnam et enfin son excellence M. Mohd Tarid Sufian ambassadeur de la Malaisie. Prenant la parole à cette occasion, le Dr Pham Quoc Tru a affirmé que le rêve de ces pays de faire de cette organisation une maison commune s’est progressivement concrétisé.

«L’association a parcouru un long chemin depuis sa naissance et plusieurs repères ont marqué les efforts des pays membres pour se rapprocher et promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité de la région», a-t-il indiqué. Il ajoutera dans ce sens, que cette association est très connue dans le monde, particulièrement, par les succès de son modèle de coopération régionale. il dit souhaiter que l’ASEAN devienne davantage une communauté, qu’elle puisse contribuer à la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et procurer davantage de bénéfices à tous les peuples de ses Etats membres.

Depuis sa création il y a un demi-siècle, l’ASEAN n’a cessé de se développer et de s’élargir, se transformant en une communauté «elle englobe tous les 10 pays du Sud-Est avec une superficie totale de 4.049.000 km2 et une population de 600 millions d’habitants», a-t-il précisé. Selon le diplomate, ce regroupement régional reposant sur les diversités culturelles, sociales économiques et politiques s’est développé tout ou long de son histoire suivant sa propre voie, sa propre manière et a réussi à renforcer la confiance, la solidarité et la coopération entre ses pays membres dans tous les secteurs mais aussi entre ses partenaires étrangers.

Contribuant ainsi à promouvoir la paix et la stabilité de la région par l’intermédiaire d’initiatives et instruments pour favoriser activement le développement d’une connexion dans cette région avec les autres parties du monde et donner une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération transrégionale Par ailleurs, le Dr Pham Quoc Tru a affirmé que le rôle de l’ASEAN, dans le système régional politique de sécurité et de défense s’est de plus en plus renforcé.

«Dans la vision 2025, la communauté de l’ASEAN s’est fixée pour objectif, la construction d’une nation politiquement cohérente et intégrée socialement, axée sur l’humain, centrée sur le citoyen et fondée sur des règles» a-t-il indiqué.

Il y a lieu de rappeler que cette association est une organisation politique, économique et culturelle regroupant dix pays d’Asie du Sud-Est.

Elle a été fondée en 1967 à Bangkok (Thaïlande) par cinq pays dans un contexte de guerre froide, développer la croissance et le développement et assurer la stabilité dans la région. L’ASEAN a été fondée par cinq États, principalement de l’Asie du Sud-Est maritime : Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour, et la Thaïlande. Le Brunei les a rejoints 6 jours après son indépendance, le 8 janvier 1984.

Le Viêtnam entre en 1995, suivi du Laos et de la Birmanie (actuel Myanmar) le 23 juillet 1997 et du Cambodge le 30 avril 1999. Aujourd’hui, l’association a pour but de renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre ses membres, d’offrir un espace pour régler les problèmes régionaux et peser en commun dans les négociations internationales.

Un sommet est organisé chaque année au mois de novembre. Son secrétariat général est installé à Jakarta (Indonésie). Le souhait originel était de promouvoir la croissance, le développement et la coopération dans les domaines économique, social, culturel, scientifique et administratif.

Sarah A. Benali Cherif