Installation du groupe parlementaire dâ€™amitiÃ© algÃ©ro-mexicaine : Un canal de contact et dâ€™expÃ©riences

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a annoncé l’installation prochaine du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Mexique, a indiqué un communiqué de l’APN. Le président de l’APN a annoncé l’installation prochaine du groupe parlementaire Algérie-Mexique au terme de l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur du Mexique, Juan José Gonzalez Mijares, qui lui a rendu une visite de courtoisie, soulignant que ce groupe sera un canal de contact, d’échange d’expériences et de coordination des positions» entre l’APN et la Chambre des députés mexicains au service de l’intérêt des deux pays. Rappelant les relations historiques unissant les deux pays et qui remontent à la guerre de Libération (1955), le président de l’APN a appelé à leur développement continu dans les domaines politique, économique et parlementaire. M. Bouhadja a fait savoir, par ailleurs, que les réformes politiques profondes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont renforcé les acquis démocratiques, ce qui se reflète dans la composition de l’APN, «la plus pluraliste dans l’histoire du Parlement algérien avec 35 partis politiques et 26 listes indépendantes». Pour sa part, l’ambassadeur mexicain s’est félicité de la qualité des relations existant entre l’Algérie et le Mexique, soulignant la volonté de son pays de les consolider pour répondre aux aspirations des responsables et peuples des deux pays. Le diplomate mexicain a mis l’accent également sur l’engagement de son pays à «soutenir les causes justes» y compris la cause sahraouie, saluant les positions «inaliénables et constructives» de la politique extérieure de l’Algérie en faveur de la paix, de la sécurité et de la solidarité dans le monde.