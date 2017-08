Ain Defla : 4 batteries et 125 litres de produits chimiques dÃ©couverts

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage menée à Ain Defla/1re RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 7 août , quatre batteries et 125 litres de produit chimique (ammonitrate), entrant dans la confection des explosifs. Tandis que 534 cartouches de différents calibres ont été découvertes à Biskra/4e RM», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a saisi, en coordination avec des éléments de la douane de Tlemcen/2e RM, une quantité de 116 kilogrammes de kif traité. «Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué à Annaba/5e RM, une tentative d’émigration clandestine de 16 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Adrar, Bechar et Ouargla» conclut le communiqué. (APS)