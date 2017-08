Remerciements de la famille du dÃ©funt RÃ©dha Malek

La famille de M. Rédha Malek remercie toutes celles et tous ceux qui lui ont apporté leur soutien moral et leur solidarité en ces moments d’épreuve et de douleur, et leur exprime sa profonde gratitude.

Au-delà de l’homme, c’est la force de ses convictions et son engagement patriotique pour une Algérie souveraine et moderne qui ont été honorés : des hommages officiels de la République aux nombreuses marques de ferveur des Algériennes et des Algériens.

La fidélité à ses idées, ses valeurs et son combat restent le plus grand hommage que puisse lui consacrer la Nation.