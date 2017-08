Nouvelles de Mascara, AEP : Lâ€™Ã©ternel problÃ¨me

En dépit de tous les efforts pour satisfaire la demande en eau potable de la wilaya de Mascara, dont la population avoisine le million d’habitants, et compte tenu du peu d’infrastructures hydrauliques, soit cinq barrages, dont un complètement envasé et un autre en voie d’achèvement pouvant contenir jusqu’à 100 millions de m3, une quantité d’eau ne pouvant en aucun cas couvrir la demande en irrigation, aussi bien que les besoins domestiques.

Le mégaprojet que la population de la cite de l’Émir attend avec impatience risque de tarder pour atteindre les villes de l’est de la wilaya. Si certaines communes du nord-ouest de la wilaya reçoivent l’eau du MAO, celles de l’est comme Hacine, Mascara et le reste ne le sont pas.

La nappe phréatique au niveau de la wilaya continue à baisser vu son exploitation d’une manière anarchique, en particulier sur la plaine de Ghriss, où des forages destinés à alimenter les populations des villes et villages en eau potables, dont les débits ont sérieusement diminués, pénalisent plusieurs localités. Le problème se pose en particulier au niveau de la daïra d’Oued El-Abtal, une localité qui reçoit l’eau un jour sur vingt, où l’ADE a même procédé à l’approvisionnement de cette dernière par le système de citerne au renfort de certaines communes. Comme la région est déshéritée, les responsables concernés basent leur espoir sur le barrage d’Oued That qui sera fonctionnel cette année. Mais cette solution n’est pas pour demain, puisque l’eau sera conduite sur plusieurs kilomètres et un réseau pareil demande beaucoup de temps.

La daïra de Tighennif, qui vient de perdre deux puits importants (asséchés), reçoit l’eau un jour sur sept, et continue à alimenter les localités de Khalouia avec 1.300 m3/jour, et El-Bordj pour 4.000 m3/jour.

On apprend, au niveau de l’ADE, que deux nouveaux puits sont en cours de réalisation pour l’alimentation de la daïra et ses environs.

Au problème de la pénurie que vit la wilaya, s’ajoute le gaspillage de l’eau potable.

APW

Une feuille de route chargée

La 2e session ordinaire de l’APW s’est tenue jeudi, où l’ordre du jour a porté sur l’étude du budget de wilaya et diverses questions. Cette session s’est déroulée en présence du nouveau wali et du nouveau secrétaire général.

Cette réunion de l’assemblée locale a été, pour le nouveau wali, l’occasion d’exposer encore une fois sa stratégie de lutte contre les différentes carences constatées pour y pallier. Lors de son premier discours prononcé devant les membres de l’exécutif et les élus, le nouveau wali a affirmé que sa mission dans la cité de l’Émir est de veiller à l’application du programme présidentiel, dans le cadre d’une feuille de route aux objectifs précis.

Le défi est d’assurer une véritable «mise à niveau» de tous les secteurs de gestion et de maintenance de la ville portant préjudice à la vie quotidienne des citoyens. «Je suis venu là pour développer la wilaya, je suis très à l’aise pour travailler avec tout le monde», dit-il. Le nouveau wali s’est engagé dans un défi majeur pour le changement et l’amélioration du cadre de vie : «Je suis un homme de dialogue, et je compte sur la consultation et la coordination.

Les élus doivent connaître le manque à réaliser à travers des comités techniques. Il faut associer le citoyen aux prises de décision, comme l’établissement des listes de logements sociaux, le déménagement des populations occupant des logements précaires dans le cadre du RHP, ils doivent également participer au PCD et à la caisse de garantie, être en contact permanent avec les citoyens et répondre a leurs doléances par écrit, associer la presse au développement, un planning va déterminer la relation presse-administration-élus, la communication est très importante pour solutionner certains problèmes.

Les responsables doivent rendre compte sur l’agriculture, l’eau, l’investissement et établir au plus vite les listes des logements achevés, penser aux jeunes, leur offrir des moyens de distraction et donner aux cités leur statut de cités urbaines.» Le nouveau chef de l’exécutif s’est dit honoré de la confiance placée en lui par les pouvoirs publics et d’avoir été désigné à la tête d’une grande wilaya prometteuse, déclarant que son action première consistera à établir un état des lieux, voire un diagnostic, et fixer l’ordre des priorités d’intervention à la satisfaction des préoccupations majeures du citoyen ; être à son écoute sera son leitmotiv. «Selon une méthodologie avérée, nous devons nous fixer des objectifs à atteindre au travers d’une feuille de route mûrement élaborée et qui ne devra omettre aucun volet ou secteur», a-t-il ajouté.

BAC

Les lauréats récompensés



Les lauréats du bac de la wilaya ont été honorés, cette semaine, par l’association Sur les traces de l’émir, que dirige le député Abdelmalek Sahraoui. La cérémonie s’est déroulée au lycée Djamel-Eddine-El-Afghani, en présence des parents d’élèves et de responsables locaux. La palme est revenue au candidat Benyamina Mohamed qui a obtenu une note de 19/20 à cet examen, «une fierté pour nous et pour ses professeurs», nous dit son professeur de sciences-physique qui voit en lui une exception en matière d’intelligence. Un seul bémol dans ces cérémonies protocolaires, on omet le rôle joué par le personnel enseignant qui a brillé par son absence dans cette consécration.

Sûreté de wilaya

Arrestation de 320 individus en juillet



Le service de wilaya de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Mascara a traité, durant le mois de juillet dernier, 246 affaires liées aux différents aspects de criminalité, impliquant 320 individus, dont 15 femmes et 4 mineurs. Parmi ces personnes, 47 ont été placées en détention, contre 258 affaires traitées en juin dernier impliquant 316 personnes.Le service a traité durant, ce même mois de juillet, 129 affaires relatives à des atteintes aux personnes, impliquant 190 individus, dont 9 ont été placés en détention. Pour revenir à la nature des actes de criminalité portant atteinte aux personnes, ils sont en majorité relatifs à des violences contre les personnes. On comptabilise, à ce sujet, 55 affaires, dont 6 pour violences sur ascendants. S’en suivent les affaires d’atteinte à la dignité des personnes qui sont au nombre 31 affaires relatives en majorité à des insultes et injures, et 36 affaires de menace. Enfin, le service a traité 4 affaires relatives à des atteintes à la famille et aux bonnes mœurs.

Pour ce qui est des atteintes aux biens, le service a traité 48 affaires, impliquant 51 personnes, dont 16 ont été placées en détention, alors que les autres ont bénéficié de citations directes.

Le bilan indique 3 affaires de vols simples et 9 affaires de vol qualifié. D’autres types d’affaire ont aussi été traités par le service, à savoir dégradations de biens d’autrui, avec 23 affaires. En matière de lutte contre les stupéfiants, la brigade anti-stupéfiants a réussi à mettre hors d’état de nuire, 23 personnes impliquées dans 17 affaires de trafic et de consommation de drogue, aux termes desquelles ont été saisis 3 kg et 807 grammes de kif traité, et 491 comprimés psychotropes. À l’issue de leur présentation devant les autorités judiciaires, 18 suspects ont été placés en détention provisoire, et les autres ont bénéficié de citations directes.

734 logements pour la police

En marge de la sortie de la 3e promotion de policiers de l’École de police de Mascara, l’agence foncière de la wilaya a présenté un programme de 734 logements LPA sans intérêts, destiné aux policiers et répartis à travers le territoire de la wilaya, à savoir 120 pour la ville de Sig, 96 pour Ghriss, 192 pour Mascara, 132 pour Tighennif, 50 pour Zahana et 144 pour Mohamadia. Cette décision a été bien accueillie par les policiers qui vivent le problème de logement, en particulier ceux résidant dans des logements de fonction, qu’ils devront quitter dès leur départ en retraite.