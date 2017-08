MarchÃ© : Le cours du blÃ© en lÃ©gÃ¨re hausse

Les cours du blé progressaient légèrement hier à la mi-journée, dans le sillage de la bourse de Chicago, après plusieurs jours de baisse. A la mi-journée, sur Euronext, la tonne de blé regagnait 75 centimes sur l’échéance de septembre à 162,75 euros et 25 centimes sur l’échéance de décembre à 168,25 euros, dans un volume d’échanges s’élevant à 320.000 tonnes.

Le maïs rebondissait également dans le sillage de Chicago, la tonne reprenant 75 centimes sur novembre à 166,50 euros et 50 centimes sur janvier à 170 euros, dans un volume d’échanges de quelque 8.000 tonnes. En effet, les cours du maïs, du blé et du soja cotés à Chicago ont terminé en hausse mardi, progressant un peu par rapport à la semaine précédente alors que les conditions météorologiques restent incertaines. Ce rebond intervient lagré de forts vents contraires, et ce, en raison de la hausse persistante de l’euro face au dollar. A 141 millions de tonnes, la production de blé de l’Union européenne augmenterait de 4% sur un an après la faible récolte de 2016.

La production de maïs, à 13 millions de tonnes, augmenterait, elle, de 9% par rapport à l’an dernier, grâce à un rendement en augmentation de 10%.