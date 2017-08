Trafic marchandises au port dâ€™Alger Ã  juin 2017 : Baisse de 7,29% des volumes traitÃ©s

Les données inhérentes aux activités du port d’Alger, à juin 2017, indiquent que le nombre de navires ayant touché le port d’Alger a atteint 179 navires, dont 172 opérants, soit une diminution de 5,29% par rapport à la même période de 2016.

Le volume des marchandises à l’embarquement et au débarquement traité par l’Epal a suivi à la même cadence, avec un recul de 7,29%, comparativement à juin 2016, passant de 897.443 tonnes l’année écoulée à 832.000 t à juin 2017.

Le bilan de l’Epal précise que les marchandises débarquées traitées par l’Epal ont totalisé 646.982 tonnes, soit une baisse de 11,47% par rapport aux résultats réalisés au même mois de 2016, alors que les marchandises embarquées ont marqué une progression de 11,01%.

En référence aux chiffres de l’Entreprise portuaire d’Alger, il ressort que le trafic global des conteneurs au mois de juin de cette année a connu une hausse en nombre d’EVP réceptionnés et en tonnage, avec 32.419 unités recensées, contre 29.157 EVP en 2016, soit une croissance de 11,19%.

Au chapitre du trafic roulant, il a été enregistré 336 unités au mois de juin 2017, contre 272 unités à la même période de 2016, soit une augmentation de 23,53%.

En matière de rendements portuaires, et comparativement au mois de juin 2016, l’attente moyenne en rade des navires, ainsi que les séjours à quai, a enregistré une nette amélioration. Ainsi, la durée d’attente moyenne d’attente globale des navires en rade a diminué en juin 2017, comparativement à la même période de 2016 en passant de 0,87 jour à 0,81 jour.

Pour la période étudiée, la durée moyenne des séjours à quai des navires traités par l’Epal a fait ressortir une amélioration, passant de 3,78% jours en 2016, à 3,44 jours en 2017.

Concernant le trafic passager au niveau du port d’Alger, les chiffres font état d’un total de 12.122 passagers enregistrés faisant ressortir une baisse de 10,43% par rapport à juin 2016. Les véhicules ayant transité par le port d’Alger à cette période a totalisé 7.060 unités, soit une hausse de 4,19%.

D. Akila