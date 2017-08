Une mission dâ€™affaires autrichienne Ã  Alger : IntÃ©rÃªt croissant pour lâ€™Ã©nergie

La coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Autriche, notamment au plan économique, n’a cessé de se développer, ces dernières années. Après l’annonce de l’arrivée d’une délégation d’entreprises autrichiennes du secteur d’automobile à Alger, le mois de septembre prochain, la section commerciale vient d’annoncer également sur son site qu’une autre délégation d’entreprises devra effectuer une visite d’affaires dans notre pays, du 14 au 16 octobre 2017. Cette visite est destinée en particulier à explorer les opportunités de coopération qu’offre l’Algérie et à tisser des partenariats avec des entreprises algériennes. On constate à cet effet que l’Autriche a exprimé sa grande volonté d’investir durablement en Algérie. Dans ce sens, plusieurs hommes d’affaires et hauts responsables de ce pays ont déclaré, à maintes reprises, la nécessité d’intensifier et de renforcer la coopération, en particulier dans les domaines hors hydrocarbures avec l’Algérie. En effet, cette délégation a fait savoir la section commerciale (advantage austria) «sera composée de responsables d’entreprises relevant de plusieurs secteurs économiques». Des rencontres d’affaires B2B seront organisées au profit de cette délégation économique, pour, entre autres, identifier les possibilités de coopération et renforcer des liens déjà établis avec leurs homologues algériens, dans le but de faire connaître leurs produits et d’examiner les moyens de sceller de nouveaux partenariats. Aussi, à cette occasion, des visites officielles aux organismes publics seront également organisées au profit de la délégation. S’agissant les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Autriche, Franziska Honsowitz, ambassadeur d’Autriche à Alger, avait indiqué : «Notre pays est le premier partenaire maghrébin, et le deuxième partenaire africain de l’Autriche.»

Le volume des échanges commerciaux en 2015 s’est traduit par un équilibre de l’ordre de 600 millions d’euros. Une augmentation d’environ 6% a été enregistrée entre 2010 et 2015.

Makhlouf Ait Ziane