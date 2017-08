Enseignement professionnel : Le BEP et le BEPS Ã  la rentrÃ©e

Le décret de la nouvelle organisation du cursus de l’enseignement professionnelle destiné aux élèves de la 4e année moyenne admis en première année secondaire ou réorientés et qui optent pour ce type de cursus, entrera en vigueur à la prochaine rentrée professionnelle, a révélé M. Belbekouche Abdelkader, DEFP de la wilaya d’Oran, dans une déclaration à notre journal.«A compter de la rentrée prochaine il va y avoir de nouveaux diplômes qui vont remplacer le DEP1 et le DEP2 ,à savoir le Brevet d’enseignement professionnel destinés aux jeunes de la 4e année moyenne admis en première AS ou réorientés.

La durée de la formation est de 3 années, une fois le diplôme décroché, son titulaire a le choix d’intégrer le monde du travail ou parfaire sa formation en optant pour un BEPS (brevet d’enseignement professionnel supérieur) qui dure deux années et n’est délivré qu’après 5 années de formation» a expliqué notre interlocuteur. Il a fait savoir, en outre, qu’à partir de la semaine prochaine, ces deux nouveaux diplômes seront dédiés aux filières de la productive mécanique, la technique de l’électricité, la maintenance industrielle, la maintenance du système informatique, la technique de vente, l’informatique et l’installation et la maintenance des énergies renouvelables. Par ailleurs, ces deux nouveaux cursus seront enseignés dans les wilayas qui abritent les Instituts d’enseignement professionnel, Oran, Batna, Blida, Biskra, Sétif et Constantine. Pour la wilaya d’Oran, l’unique IEP dont elle dispose est à Arzew avec 500 places pédagogiques et 250 places en internat. Il convient de souligner qu les Centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et les Instituts nationaux spécialisés dans la formation professionnelle ( INSFP) sont dédiés à la formation professionnelle dans 5 niveaux de qualification. Il s’agit du certificat de la formation professionnelle, celui de l’aptitude professionnelle, de maîtrise professionnelle, le brevet de technicien et enfin le brevet de technicien supérieur. Pour la prochaine rentrée, le secteur de l’enseignement et la formation professionnelle dans la wilaya d’Oran offre exactement 8.190 places pédagogiques pour toutes filières confondues. De nouvelles spécialités, notamment dans le domaine du tourisme et la maintenance industrielle et les métiers de l’automobiles seront intégrées. Le nouveau plan d’action du secteur adoptée par le gouvernement a pour but d’offrir les possibilités aux jeunes qui souhaitent avoir des compétences dans des domaines bien précis et aux jeunes qui décrochent du système éducatif de l’enseignement classique souhaitant se former dans les domaines professionnels et acquérir des métiers pour s’insérer plus facilement et rapidement dans le monde du travail.

Aussi, ce plan d’action, reflète l’objectif du gouvernement, qui, à travers la formation professionnelle, veut produire et former la ressource humaine nécessaire au développement économique et social et celui de l’entreprise, de façon générale «poursuivre, consolider et développer un plan d’information et de communication pour sensibiliser sur les possibilités offertes au niveau national en matière d’implantation de spécialités, ainsi que sur l’existence de possibilités d’internats au niveau des établissements de formation et d’encourager la mobilité des stagiaires et intégrer la dimension nationale de la formation et de multiplier l’ouverture de sections en formations passerelles dans diverses spécialités» avait indiqué à notre journal précédemment le premier responsable du secteur, le ministre de Mohamed Mébarki, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Amel Saher