RentrÃ©e universitaire Ã  Constantine : 17.650 nouveaux Ã©tudiants attendus

Les quatre universités que compte Constantine s’apprêtent à accueillir 17.650 nouveaux étudiants pour la rentrée universitaire 2017-2018, a-t-on appris des responsables de ces établissements d’enseignement supérieur. L’université Frères Mentouri accueillera près de la moitié des nouveaux bacheliers, soit 8.000 étudiants inscrits dans plusieurs filières, réparties sur six facultés et deux instituts, a précisé le vice recteur chargé de la pédagogie, Abdelmalik-Bachkheznadji. Il a ajouté, à ce propos, que l’année universitaire 2017-2018 dont l’ouverture est prévue pour le 17 septembre pour les étudiants en première année et le 5 du même mois pour les anciens sera marquée à l’université Frères Mentouri par l’introduction de nouvelles filières.

Dans les détails, le même responsable a indiqué que des licences en génie industriel et maintenance, en traction électrique (procédés et traitement de l’énergie électrique), en ingénierie automobile, en biologie et technologie apicole, en transport et logistique et un master à cursus intégré en traduction et interprétariat seront introduits au cours de la prochaine année universitaire. L’université Abdelhamid-Mehri avec ses quatre facultés dont celles des sciences humaines et sociales, des sciences économiques, commerciales et de gestion et ses deux instituts accueillera 4.000 nouveaux bacheliers, a-t-il noté, ajoutant que l’université Salah-Boubnider propose également 4.000 nouveaux postes pédagogiques à travers ses six facultés dont l’architecture et l’urbanisme et les sciences de l’information et de la communication. Pour l’université des sciences islamiques Emir-Abdelkader, 1.650 nouveaux bacheliers sont attendus et seront répartis sur le département des sciences islamiques avec 1.300 postes pédagogiques, les facultés des sciences économiques et sciences humaines avec 100 places pédagogiques pour chacune d’elles et celle des langues et littérature avec 150 places pédagogiques, a souligné le recteur, Saïd Derradji. Les préinscriptions universitaires à Constantine ont été précédées par des journées «portes ouvertes» sur les établissements de l’enseignement supérieur de la wilaya, où une grande affluence de nouveaux bacheliers accompagnés de leurs parents a marqué l’événement visant à «mieux orienter les bacheliers dans leurs choix quant au cursus universitaire pour lequel ils vont opter.