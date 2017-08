Recrutement dâ€™enseignants : EquitÃ© et transparence

Les 130.000 candidats au concours de recrutement des enseignants devront connaître les résultats de l’examen oral qui s’est déroulé le 30 et 31 juillet, demain jeudi.

En effet, les résultats sont attendus pour jeudi à partir de 10 heures, sur le site de l’ONEC, selon une source du ministère qui précise que le nombre de reçus sera de 10.009 enseignants admis aux épreuves orales.

Ces 10.009 enseignants suivront une formation pédagogique du 15 au 30 août, sous la direction des professeurs principaux et des inspecteurs des différentes matières, avant d’être dispatchés sur les différents paliers de l’enseignement. Au bout de cette formation, ils seront affectés dans des postes en fonction des besoins exprimés, ajoute notre source selon laquelle «les affectations sont non négociables et tout refus de rejoindre sera considéré comme un abandon de poste». Et le cas échéant, des remplaçants seront puisés dans une liste d’attente parmi les candidats aux épreuves orales.

Contrairement aux sessions précédentes, ce concours, faut-il le rappeler, a été ouvert aux détenteurs de licence en droit, en sciences de l’information, et en sciences politiques pour le poste d’enseignant en cycle primaire. De nouveaux postes seront également ouverts, pour l’enseignement de nouvelles langues telles que le turc, le russe et le chinois, à partir de la prochaine année scolaire, en fonction du choix des élèves. Selon la liste publiée, par le ministère de l’Education nationale, les spécialités requises pour l’accès au concours d’enseignant de cycle primaire, concernent donc les détenteurs de licence en lettres arabes, philosophie, et sociologie, des licences en physique, mathématiques et sciences de la nature et biologie auxquels viendront s’ajouter les détenteurs de licence en droit, sciences de l’information et sciences politiques. Pour le même cycle d’enseignement, le ministère a ouvert le concours aux détenteurs de licence en langue et culture amazighes.

Aussi, il est permis aux détenteurs de licence en français et interprétariat de postuler au même poste. Ainsi le nombre des spécialités requises pour l’accès à ce concours s’élève à 31 spécialités. Pour le cycle moyen, la liste du ministère a reconduit les mêmes spécialités qui ont été requises lors du précédent concours, où il a été exigé pour les candidats, d’être spécialisés dans la matière à enseigner. Concernant le cycle secondaire, ce dernier a connu une nouveauté, puisque le concours de recrutement a été ouvert aux détenteurs de Master en langue turque, russe ou chinoise. Les candidats pour les paliers moyen et secondaire passeront, en plus de l’épreuve de la matière à enseigner, celles de la langue française, d’arabe, de culture générale et de technologie de l’information et de la communication. Les candidats admis à l’écrit passeront des entretiens oraux assurés par des enseignants désignés par les directions de l’Education nationale dans les wilayas. Les diplômés universitaires intéressés sont appelés à s’inscrire en ligne, sur une plateforme numérique créée à cet effet, et ce, à partir du 17 avril prochain. «Les inscriptions se feront uniquement en ligne», a précisé la ministre. Cette plate-forme de recrutement a déjà fait ses preuves efficacement lors de sa mise en service pour la première fois, en 2016, c’est cela qui fait dire à Mme Benghebrit que «l’utilisation de ce système permet de consacrer les principes d’équité, de transparence et de crédibilité et de simplifier les procédures administratives dans le cadre de l’amélioration du service public». Elle a mis en avant le traitement centralisé de toutes les données au niveau de l’administration centrale du ministère de l’Education nationale grâce au système expert qui intègre les postes vacants, les affectations, les choix des candidats concernés, etc. Ce système permet de traiter une large base de données, a-t-elle dit, spécifiant que l’opération de recrutement de l’année dernière, a concerné plus de 700.000 candidats classés par ordre de mérite au niveau de la wilaya et au niveau national, par matière et par cycle. Mme Benghebrit a fait savoir que la plate-forme numérique avait permis d’affecter plus de 63.000 enseignants, faisant part de son intention d’élargir ce système à l’encadrement administratif. La ministre de l’Education a même ajouté qu’avec l’utilisation de ce système aucun recours n’a été enregistré. De ce fait, les candidats reçus rejoindront leurs postes de travail à la rentrée scolaire 2017/2018, indique le ministère qui ne précise pas le nombre exact de postes à pourvoir. Mme Benghebrit avait affirmé auparavant, que son département ministériel continuera à exploiter les listes de réserve dans le recrutement en plus de ce concours. Elle a ajouté que son secteur «adoptera une vision inclusive» dans la désignation des postes en intégrant les postes vacants après le départ de leurs titulaires à la retraite.

Notons que des demandes massives de départ à la retraite ont été enregistrées dans le secteur de l’Education nationale depuis l’annonce de la révision des modalités de départ en retraite, en juin dernier.

Salima Ettouahria