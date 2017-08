Fil rouge spÃ©cial incendies sur les radios locales : Louable initiative

Le ministre de la Communication aujourd’hui à Boumerdès.

Plus d’un millier d’appels en moins de 48h.

Les radios locales au niveau des 48 wilayas du pays continuent de recevoir les appels de citoyens sur le fil rouge spécial incendies, installé par le ministère de la Communication, pour signaler des feux de forêts.

Ainsi, les appels téléphoniques des auditeurs, qui ont été reçus dans les espaces interactifs programmés durant l’après- midi du 5 août et la matinée du 6 août 2017, ont atteint 1.020 appels de citoyens ayant valorisé cette louable initiative et 14 autres appels pour signaler des feux de forêts, selon les statistiques fournies par la Radio algérienne. Pour rappel, le ministère de la Communication avait installé samedi dernier un fil rouge spécial incendies de forêts au niveau de l’ensemble des radios locales. Le fil rouge a vocation d’être «une passerelle et une plateforme de communication d’urgence en mettant 24h/24 et 7jrs/7 des lignes téléphoniques et tout autre média à disposition des citoyens afin de permettre aux radios locales de relayer toutes sortes d’informations citoyennes et/ou institutionnelles susceptibles de contribuer, avec l’ensemble des acteurs institutionnels qui sont présents sur le terrain des opérations, à sensibiliser contre le fléau, à des départs de feux, à voler au secours des personnes en détresse et à favoriser une fluidité de la circulation de l’information et de prévention», avait précisé le ministère dans un communiqué. (APS)

Boumerdès

Au plus près des auditeurs

Près de 40 appels ont été reçus sur le fil rouge spécial incendies (024.94.14.21), installé depuis samedi au niveau de la Radio de Boumerdès, a-t-on appris auprès du directeur par intérim de cette radio locale. Les auditeurs qui ont appelé sur cette ligne, ouverte 24H/24 et 7J/7, ont notamment sollicité des informations sur les moyens d’indemnisation des sinistrés par les feux et les sanctions prévues par la loi contre les personnes à l’origine de ces incendies, a indiqué Mermouchi Lounes, en marge d’une journée ouverte consacrée à la prévention des incendies.

Aucun appel pour signaler un incendie n’a été reçu, a-t-il ajouté, mettant l’accent également sur les questions des auditeurs à propos des mesures engagées par l’Etat pour faciliter les interventions des éléments de la protection civile dans les régions montagneuses et reculées, notamment. Depuis samedi, la Radio de Boumerdès a adapté ses programmes à l’événement du jour, à savoir les incendies, et ce, à travers la diffusion d’émissions mettant en contact les auditeurs avec différents représentants et acteurs du monde associatif et autres directions concernées de la protection civile de la wilaya, des directions de la santé, des forêts et de la sûreté nationale. M. Mermouchi a annoncé le lancement officiel d’une large campagne de sensibilisation sur le sujet (incendies et prévention), avec la participation des services de la protection civile, les forêts, l’environnement, la sûreté nationale, les affaires religieuses, les banques, les assurances, Sonelgaz, l’Algérienne des eaux et le mouvement associatif. Cette campagne restera ouverte durant toute la semaine, avec la diffusion quotidienne de deux émissions en direct, suivies de spots pour faire connaître le fil rouge mis en place au profit des auditeurs. Entre le 1er juin et le 6 août courant, la wilaya de Boumerdès a enregistré 87 foyers d’incendies ayant ravagé plus de 58 ha d’arbres fruitiers, dont 34 ha d’oliviers, parallèlement à la perte de plus de 35 ha de forêts et 110 ha de maquis et de broussailles. Un jeune homme, âgé de 20 ans, est décédé après avoir été cerné par les flammes dans la région de Koudiet Laârayesse, dans la commune de Legata, à l’est de Boumerdès.

Incendie dans la forêt de l’Eddough

Le téléphérique à l’arrêt



Le téléphérique d’Annaba, reliant Sidi Harb à Seraïdi sur une distance de 4 km, est à l’arrêt suite aux dommages causés par l’incendie, qui s’est déclaré dans la nuit du 3 au 4 août dans la forêt du Mont de l’Eddough, a annoncé hier l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC).

«Des équipes techniques sont à pied d’œuvre pour réparer les dommages causés par ce feu de forêts», a indiqué l’ETAC dans un communiqué. L’entreprise a affirmé que «tous les efforts étaient déployés pour remettre en service ce moyen de transport dans les meilleurs délais».

Composé de 68 télécabines, d’une capacité de 6 sièges chacune, le téléphérique Annaba-Seraidi, «le moyen de transport le plus emprunté par la population locale», assure le transport de plus de 2.000 usagers par jour en 14 minutes et offre une vue féerique sur le mont de l’Eddough. (APS)

Aïn Defla

Un acte de civisme

La radio locale d’Aïn Defla vient de mettre en place un fil rouge par le biais duquel les auditeurs peuvent signaler tout fait se rapportant aux incendies de forêts qui touchent nombre de régions de la wilaya, a-t-on appris du directeur de l’information de ce média public.

Le numéro (027.50.12.12), dont la mise à la disposition des auditeurs vient en application des instructions du ministère de la Communication, permet aux citoyens d’intervenir pour demander de l’aide ou signaler tout éventuel départ de feu, a indiqué Azzedine Djelaïlia, observant que l’adhésion à cette opération est un acte révélateur de civisme.

A la faveur de la mise en place du fil rouge, les citoyens, notamment ceux habitant les régions fortement boisées de la wilaya ou ceux de passage peuvent signaler tout départ de feu ou attirer l’attention sur les dangers qu’encourent les riverains, a souligné M. Djelaïlia, mettant l’accent sur le caractère capital du facteur temps dans pareilles situations. Pour le directeur de l’information de la radio de Ain Defla, «grâce à la célérité dans la diffusion de l’information qui la caractérise, la radio est à même de contribuer à l’effort entrepris par les pouvoirs publics en vue de mettre un terme, ou, tout au moins, atténuer de l’hécatombe qui s’abat sur le patrimoine forestier national en cette saison estivale».

En sus d’un spot publicitaire lancé à cette occasion, le même responsable a fait état d’émissions organisées en partenariat avec les organismes directement concernés par le sujet, en l’occurrence la protection civile et la conservation des forêts, auxquelles l’auditeur pourra prendre part en vue d’apporter sa contribution et son analyse de la situation.

L’importance de la préservation de l’environnement figure dans nombre d’émissions diffusées sur les ondes de la radio locale d’Aïn Defla à longueur d’année, a par ailleurs fait remarquer M. Djelaïlia, observant que l’ancrage d’une culture se rapportant à l’environnement est un travail de longue haleine nécessitant l’adhésion des associations versées dans ce domaine ainsi que l’école.

Bouira

Sensibiliser le citoyen

Trente-quatre appels téléphoniques demandant notamment des renseignements sur les procédures d’indemnisation suite aux derniers incendies de forêts à Bouira ont été enregistrés depuis samedi sur le fil rouge mis en place au niveau de la radio locale de la wilaya, a indiqué son directeur Khaled Akchout. «Nous avons compté 34 appels à travers lesquels beaucoup de citoyens demandaient des renseignements sur les procédures d’indemnisation suite aux dégâts provoqués récemment par les incendies de forêts dans certaines régions de la wilaya de Bouira», a expliqué M. Akchout. Certains auditeurs appellent sur la ligne rouge de la radio locale pour sensibiliser et donner des conseils et des orientations aux victimes de ces incendies qui ont ravagé des centaines d’hectares entre forêts, broussailles, maquis et récoltes, selon un bilan récent des services de la protection civile. Selon la responsable chargée de la ligne rouge, Charazad Gaoua, aucun appel d’alerte sur les départs de feux n’a été reçu depuis samedi à ce jour. Nous avons reçu beaucoup d’appels de citoyens qui se renseignaient sur les modalités d’indemnisation après l’important incendie qui s’est déclaré dans la commune de Maâlla (ouest de Bouira), où les flammes ont endommagé une quinzaine d’habitations et causé des brûlures et des asphyxies à une trentaine de personnes. La majorité des appels portent sur des conseils et la sensibilisation sur l’impératif de protéger la forêt et la nature, a expliqué Mme Gaoua, avant d’ajouter que des émissions quotidiennes sont organisées par la radio locale en présence des autorités locales dont les services de la protection civile, ceux des forêts ainsi qu’avec les associations environnementales afin de sensibiliser davantage les citoyens de la wilaya sur cette question, a-t-elle dit. Le fil rouge est ouvert aux citoyens et il le restera 24H00 sur 24H00 pour permettre aux gens d’appeler et d’alerter sur tout départ de feu, a souligné la même responsable, précisant qu’une émission spéciale dédiée à ce sujet se tient quotidiennement de 17H00 à 17H30mn sur les ondes de la radio Bouira, dont le principal but est de conseiller et de sensibiliser les citoyens sur les dangers des incendies de forêts ainsi que leur impact sur l’économie du pays. Pour la radio Bouira, les habitants des régions montagneuses, notamment, connues pour une forte densité végétale favorisant la propagation des flammes, ont la possibilité d’utiliser la ligne directe 026 74 19 19 pour prévenir d’un quelconque départ de feu et contribuer de ce fait à une intervention rapide et efficace des éléments de la protection civile, a-t-on expliqué. Depuis le 30 juillet, 24 incendies de forêts se sont déclarés dans certaines régions de la wilaya de Bouira, notamment dans la commune de Maâlla (ouest), a-t-on appris auprès des services de la protection civile. L’incendie de forêt le plus dangereux, selon le chargé de la communication de la protection civile de Bouira, le capitaine Rahmani Raouf, est celui qui s’était déclaré récemment dans les villages de Bouguezzine et Laghoual, relevant de la commune montagneuse de Maâlla, où les flammes ont ravagé plus de 110 hectares de couvert végétal et forestier. Au moins 4.000 arbres fruitiers, 17 têtes ovines, six autres bovines et 12 ruches d’abeilles ont été calcinés par les feux, a relevé le même responsable. Une quinzaine d’habitations entre gourbis, maisons précaires et habitations en dur, ainsi que des hangars d’élevage avicole, ont été ravagés par les incendies.