62Ã¨me anniversaire de la bataille de Houd Chika : Le sud, partie prenante de notre combat

D’anciens combattants de l’armée de libération nationale, ont célébré non sans fierté et émotion, hier, à Alger, le 62ème anniversaire de la bataille de Houd Chika. Ce fut une opportunité solennelle pour saluer la bravoure de nos Moudjahidine et la détermination de nos valeureux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour une Algérie souveraine et indépendante, et sonner le glas d’un effroyable colonialisme français.

La conférence historique qui s’est déroulée au Musée du Moudjahid, présidée par M. Mohamed Kechoud et animée par l’ancien moudjahid de l’Armée de libération nationale (ALN), Ali Boughzala, au sujet de la bataille de Houd Chika qui s’était déroulée les 8, 9 et 10 Août 1955, a donné lieu à des témoignages qui sur cet affrontement survenu un an après le déclenchement de la révolution, à savoir le premier Novembre 1955. Cet évènement guerrier confirme que « la révolution ne s’était pas uniquement confinée au niveau de la capitale ou s’était limitée au nord du pays. Bien au contraire, la révolution de Novembre 1954 s’était étendue sut toutes les 6 wilayat historiques». La révolution a donné ses fruits après plus de 7 ans de lutte contre le joug de l’armée française et un lourd sacrifice qui s’est élevé à un million et demi d’Algériens assassinés bestialement par les soldats français. Cela nous renseigne sur l’engagement du peuple algérien. Femmes, enfants et même des vieillards y avaient pris part avec courage et dévouement pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

S’agissant de la bataille de Houd Chika qui a durée 3 jours en plein été de l’année 1955, au milieu du désert de notre grand sud à Oued Souf exactement, le membre actuel du secrétariat national des Moudjahidine, Ali Boughzala a rappelé que durant cette bataille de 3 jours a valu à nos combattants la perte de 28 Martyrs tombés au champs d’honneur ».

Il ajoutera : « nous pouvons

retenir de belles leçons de cette bataille, par exemple, le défi relevé par nos combattants, en plein désert du grand sud, ou des éléments de notre armée de libération se sont comportés vaillamment au combat.

A rappeler que le Moudjahid et historien Abdsselem Bouchareb a écrit tout un livre sur cette bataille de Houd Chika. L’assistance a encore réitéré le besoin et le devoir pour chacun de nous, de veiller à prendre connaissance de notre lutte et des hauts faits d’armes de nos moudjahidine et de nos chouhada, appelant à mieux s’informer sur cet évènement et sur toutes les étapes glorieuses de notre histoire qui constitue un patrimoine précieux et une mémoire collective à transmettre à toutes les générations.

Hichem Hamza