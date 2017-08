Rapatriement des migrants nigÃ©riens vers leur pays : Dans le respect de la dignitÃ© humaine

40.000 Syriens sur le sol algérien

Près de 1.000 ressortissants nigériens se trouvant en Algérie dans une situation irrégulière ont été rapatriés vers leur pays, a confirmé, hier, la présidente du Croissant rouge algérien. Mme Saida Benhabilès a confié que des ressortissants de 14 nationalités africaines vivent chez nous, y compris les Syriens, précisant que les opérations de rapatriement se font après recensement des migrants. « Pour l’instant, elles ne concernent que les personnes originaires du Niger. Elles ont bénéficié au préalable d’une visite médicale destinée à établir leur état de santé et leur capacité à supporter un long voyage. D’ailleurs, sept femmes, dont deux enceintes, et dix enfants parmi lesquels un nourrisson et des malades ont été empêchés de partir, car il a été établi, sur avis médical, qu’ils ne supporteraient pas le voyage. Le reste a été transporté à bord de bus dotés de toutes les commodités. Un autre car transportant des vivres et tous les moyens de secours les accompagnait », a-t-elle expliqué, en saluant au passage les étudiants nigériens pour leur précieuse contribution dans cette opération (traduction, accompagnement…). « Certains d’entre eux se sont portés volontaires pour accompagner des personnes malades transportées par avion », a-t-elle ajouté. Cependant, et en raison des fortes chaleurs qui sévissent ces jours-ci, comme chaque été du reste, il a été décidé d’espacer le rapatriement, des opérations qui reprendront prochainement. Interrogée sur le long chemin inverse à effectuer par les migrants pour retrouver leur pays d’origine, la présidente du CRA a affirmé que cela s’effectue en plusieurs étapes et la première halte se fait à Djelfa, la deuxième à Laghouat. Ensuite, le convoi marque un arrêt à Hassi Lefhel, dans la wilaya de Ghardaïa, pour passer la nuit avant de reprendre la route vers In Salah où ils font un nouvel arrêt pour arriver enfin à Tamanrasset. « Sur place, ils sont pris en charge comme il se doit, dans des chalets dotés de toutes les commodités. A l’intérieur, des représentants de l’administration nigérienne sont présents aidés par des étudiants de leur pays pour effectuer toutes les démarches requises. « Nous les accompagnons jusqu’à Agades où ils sont remis aux autorités compétentes en présence des organismes humanitaires compétents », a-t-elle indiqué, non sans reconnaître que, contrairement aux précédentes opérations qui ont vu chaque migrant africain bénéficier de 71 kg de denrées alimentaires, le CRA n’a pu cette fois-ci le faire, « faute de moyens ».



Pas de kits alimentaires cette année



Saida Benhabilès tient à cette occasion à rappeler que ces opérations se déroulent à la demande des autorités nigériennes, comme ce fut le cas en novembre 2014, afin de « récupérer » leurs citoyens entrés illégalement sur le territoire algérien. « Il faut savoir que les autorités nigériennes avaient découvert des réseaux criminels qui exploitaient les enfants et les femmes dans la mendicité et la prostitution. L’Algérie a d’ailleurs recensé 6.000 enfants mineurs non accompagnés et 3.000 femmes seules faisant l’objet d’abus sexuel » a-t-elle révélé, estimant que cette nouvelle phase de rapatriement ne va pas régler le problème de l’immigration clandestine en Algérie. « Le Croissant rouge a entrepris depuis un certain moment une large campagne de sensibilisation des organismes étrangers dans l’objectif de parvenir à stabiliser toutes ces personnes chez elles. Avec la Suisse, nous avons d’ailleurs mené une opération dans les milieux des migrants. On leur a posé la question de savoir s’ils resteraient chez eux s’ils trouvaient un travail. Tous ont répondu positivement. Dans ce cadre, une démarche intéressante a été entamée avec ce pays. Les Suisses ont déboursé 500.000 francs pour la mise en place d’un microprojet destiné spécialement aux Nigériens rapatriés à partir de l’Algérie. Mais nous avons besoin que d’autres pays suivent et fassent pareil. Il est temps que les résolutions prises à Malte puis à Istanbul dans le cadre de sommets sur le développement de ces régions soient mises en application », a déclaré Saida Benhabilès qui rappelle que le CRA, de par sa vocation, prend « tout naturellement » part à ce genre d’opérations. Concernant en revanche les Syriens, la présidente du Croissant rouge algérien assure que l’Algérie n’a aucun problème avec eux et confie que les chiffres officiels font état de la présence sur notre sol de 40.000 réfugiés.



Des Syriens décrochent le Bac



« Toutefois, la plupart d’entre eux sont dans le commerce, mais d’autres sont ailleurs, on ne sait pas où, ils ne se présentent pas, ce qui laisse supposer que leur nombre est supérieur. Ils se sont parfaitement intégrés chez nous, les liens historiques et culturels leur ont permis de s’adapter très rapidement », a-t-elle soutenu, rappelant à ce propos que notre pays dispose d’un centre à Sidi-Fredj pour les accueillir. Elle ajoutera que tous les enfants de Syriens sont scolarisés et bien pris en charge sur le plan matériel. Elle dira que pour pouvoir bénéficier de la scolarisation, il suffit d’une déclaration sur l’honneur et précise que les subsahariens peuvent aussi bénéficier de la scolarisation. « Nous avons appris avec plaisir que des réfugiés syriens ont décroché le Bac et le BEM, il y en a même qui suivent des cursus dans l’enseignement supérieur », s’est félicitée Mme Benhabilès.

S.A.M.