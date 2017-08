M. GaÃ¯d Salah poursuit sa visite dâ€™inspection Ã  la 2e rÃ©gion militaire (Oran) : RÃ©unir tous les facteurs de rÃ©ussite

Le général de Corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, a procédé hier à l’inspection de quelques unités au cours de la deuxième journée de sa visite à la 2e Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Au cours de la deuxième journée de sa visite en 2e Région militaire, M. Gaïd Salah a procédé mardi à l’inspection de quelques unités de la 2e Région militaire, où il a tenu une rencontre d’orientation avec les personnels de la région», souligne la même source . «Accompagné du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire, le général de Corps d’armée a présidé une réunion avec le commandement, l’état-major, les cadres et les éléments de la Région, en présence des représentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée via visioconférence aux différentes unités de la Région, au cours de laquelle il a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre qui coïncide avec les festivités commémorant le double anniversaire du 20 Août et la journée du Moudjahid, où i