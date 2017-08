M. Messahel Ã  Amman et Ã  Baghdad : une relation de qualitÃ©

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu à Amman par le Vice-Roi, le Prince Fayçal Ben Al Hussein, qui assure l’intérim du Roi absent du pays, auquel il a remis «un message d’amitié et d’estime» adressé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Roi Abdallah II Ben Al Hussein de Jordanie, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le Prince Fayçal a chargé M. Messahel de «transmettre les salutations fraternelles et les sentiments de respect et de considération du Roi Abdallah II au Président Abdelaziz Bouteflika, ainsi que ses vœux de progrès au peuple algérien», note la même source. Il a exprimé «sa satisfaction quant à la qualité de la relation entre les deux pays, ainsi que la nécessité de mettre à profit toutes les opportunités qu’offrent les marchés des deux pays, en vue de développer et de renforcer les relations économiques qui lient l’Algérie et la Jordanie».

Les deux responsables ont également abordé, lors de cette audience, «les situations de crises et de conflits dans la région, ainsi que les principaux défis auxquels fait face le monde arabe». L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi.



Entretien avec le MAE jordanien

M. Abdelkader Messahel s’est entretenu avec son homologue jordanien, Ayman Safadi, avec qlequel il a examiné «l’état des relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et leur diversification». Les deux ministres ont, à cet égard, passé en revue «les opportunités de coopération qui s’offrent aux deux pays en vue de renforcer les relations qui lient l’Algérie et la Jordanie, notamment à travers la densification des échanges commerciaux et des flux d’investissements dans différents secteurs». M. Messahel et M. Safadi ont procédé à «un échange de vues sur l’ensemble des questions et des dossiers qui interpellent le monde arabe, notamment la crise du Golfe, et la situation en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak, ainsi que la question palestinienne». Ils sont, à cet égard, convenus de «l’importance du dialogue et de la réconciliation comme moyen de règlement de ces crises».



M. Messahel reçu par le président du Conseil des Représentants de la République d’Irak



M. Abdelkader Messahel est arrivé hier à Baghdad en provenance d’Amman, dans le cadre de la tournée dans le monde arabe qu’il mène sur instruction du Président de la République. Il a été reçu par le président du Conseil des Représentants de la République d’Irak, Salim Al Jabouri. L’audience a porté sur les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Irak, et les voies et moyens de leur renforcement, précise le MAE, soulignant que M. Al Jabouri s’est dit «disposé à renforcer la coopération parlementaire, à travers l’échange de visites de délégations des Parlements des deux pays et la mise en place d’un groupe d’amitié parlementaire». La rencontre a également permis d’aborder «la situation dans le monde arabe, la nécessité de favoriser le règlement des crises qui affectent les pays arabes, par la voie du dialogue et de la réconciliation nationale, ainsi que les questions liées à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent», ajoute la même source. À cet égard, M. Messahel a mis en exergue «l’importance du dialogue et de la réconciliation nationale dans la sauvegarde de l’unité et de la souveraineté de nos peuples», tout en précisant que cette approche constitue «le meilleur moyen d’éradiquer le terrorisme et de lutter contre l’extrémise violent». (APS)