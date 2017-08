Ratification dâ€™accords internationaux : Le PrÃ©sident Bouteflika signe six dÃ©crets

Accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table

Accord de coopération dans le domaine de la communication avec la Chine

Convention de coopération dans le domaine de la lutte contre le crime organisé avec le Qatar

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé six décrets présidentiels portant ratification d`accords internationaux, conformément à l`article 91-9 de la Constitution, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. Il s’agit des actes du 25e Congrès de l’Union postale universelle, fait à Doha, le 11 octobre 2012, et de l’Accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table, fait à Genève, le 9 octobre 2015. Le Président Bouteflika a également signé les décrets portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de la communication entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 29 avril 2015, et de la convention de coopération dans le domaine de la lutte contre le crime organisé entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le gouvernement de l’État du Qatar, signée à Doha le 31 octobre 2016. Le Chef de l’État a aussi signé les décrets portant ratification de l’accord sur la suppression de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le gouvernement de la République unie de Tanzanie, signé à Alger le 7 novembre 2007, et de l’accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le gouvernement de la République de Pologne relatif à l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, signé à Varsovie le 18 octobre 2016. (APS)