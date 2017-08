Le Coin du copiste : Lâ€™histoire dans les recoins

À l’exception des chercheurs et spécialistes en la matière, les Algériens ne s’intéressent pas, du moins pas assez, au vaste patrimoine architectural et autres vestiges qui recèlent l’Algérie depuis des temps immémoriaux. Ces traces et ces objets sont les uniques témoins de l’histoire antique, ainsi que des civilisations qui ont traversé notre pays en léguant à la postérité des particularismes culturels qui font la beauté et la richesse multidimensionnelle de l’histoire. Ces traces sont précieuses, et il existe fort heureusement des personnes et des organismes qui travaillent en sourdine à leur préservation et, dans le pire des cas, à leur sauvegarde. Lorsque la sonnette d’alarme est déclenchée. Les musées, dont on a recensé sur le territoire une dizaine d’allure bien restaurée et comportant des trésors archéologiques, peuvent non seulement constituer une bonne destination pour les touristes, mais également pour la jeunesse, lors des visites scolaires, ainsi que pour les habitants qui sont à proximité du site. Si l’on note depuis longtemps un certain laxisme de la part des citoyens quant aux visites guidées dans ces lieux, voire un désintérêt pour tout ce qui concerne l’histoire, à part une petite poignée de personne. L’Algérie possède, pour tous ceux qui portent un regard profond, des paysages et des sites naturels dont la beauté est à couper le souffle. Pour peu qu’on leur communique les bonnes adresses, ils pourraient découvrir des merveilles dans les musées. Au-delà des plages, piscines et villes à visiter, cette saison estivale pourrait être l’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir des musées et leurs collections. Abritant la plus grande collection d’art d’Afrique, le Musée National des Beaux Arts (El-Hamma) est une halte indispensable dans votre parcours muséal. Avec une vue imprenable sur le Jardin d’Essai et la baie d’Alger, le Musée ne manque pas d’arguments pour vous attirer à lui. Ensemble à caractère culturel, pédagogique et touristique, le Musée de l’eau, sis à Toudja, vous permet de découvrir la source de Toudja, la cascade, les chutes et les retenues d’eau, ainsi que la maison de l’Eau. Si vous êtes de passage dans la région, n’oubliez pas de faire un tour par Toudja et son musée. C’est aux voûtes Kheireddine (l’Amirauté d’Alger), que se trouve, depuis 2007, le Musée Public National Maritime. Avec pour mission de vulgariser le patrimoine marin du pays, le Musée accueille expositions, conférences et autres ateliers autour de la richesse de la culture subaquatique de l’Algérie. Pensé en 1871, le Musée d’Hippone permet de découvrir les mosaïques romaines, ainsi que l’antique cité du même nom. Parmi les plus riches du pays, le musée laisse une place de choix au patrimoine archéologique de la région. Classé au patrimoine culturel national, le Musée de Cherchell s’intéresse, lui aussi, à la richesse archéologique de la ville. Du buste du roi Juba II, en passant par les sculptures de Cléopâtre de Séléné, sans oublier les statues d’Athéna, d’Hercule et d’Apollon, c’est un immense pan de l’histoire du pays et de la Méditerranée qui s’offre aux visiteurs. La liste des sites pourrait être longue en dehors des 10 musées répertoriés à ce jour, des édifices qui renferment pour certains des histoires extraordinaires avec des fantômes à Alger d’une princesse qui peuple les lieux comme le dit la légende…

L. Graba