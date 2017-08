Note de lecture, Alger en 5 jours de Safir Benali : indispensable compagnon

«Enfin, lit-on en guise de commentaire sur internet, un guide qui répond aux attentes des nouveaux visiteurs attirés par cette ville si proche de nous.»

Et, comme pour appuyer cette assertion à maints égards positive, le même commentaire de poursuivre en substance : «Pieds-noirs et leurs descendants, enfants d'immigrés, hommes d'affaires, artistes en séjour, ou voyageurs en transit vers le Sahara, tous veulent découvrir ou redécouvrir cette ville magnifique accrochée à flancs de montagne.»

Là encore, on ne peut, sans coup férir, qu'approuver : Alger, l'Africaine, porte d'un continent, Alger la méditerranéenne, escale sur la plus vieille mer du monde, Alger l'Algérienne, tète de pont d'un pays neuf, Alger cité historique vivant l'aventure d’une vertigineuse expansion, est en effet, de nos jours, au plein sens du terme, une capitale grandiose.

Mais alors, comment expliquer que depuis 1962, année de l'indépendance, il n'y a eu que peu d'écrits sur cette ville qui mérite pourtant bien plus qu'une littérature fugace, furtive, sur son passé historique paradoxalement flamboyant, ou sur quelque itinéraire désuet pour touriste pressé. Ce constat amer est d'ailleurs établi par le même commentaire qui ajoute, quelques lignes plus loin, le passage ci-après : «Après les quelques guides des années 80, rien de nouveau n'a été réellement fait depuis.» Et de suggérer une présentation du guide en question de façon suffisamment exhaustive, séduisante :

Sur l'exemple des 5 itinéraires types et s'inspirant du motif 5 («khamsa»), motif algérois par excellence, le guide est divisé en 5 parties contenant des thèmes déclinés sous forme de 5 propositions ou évocations : partir à Alger, L'histoire à Alger, Visiter Alger, Sortir à Alger et Se souvenir d'Alger. Les déclinaisons respectives de ces cinq propositions permettent, jusqu'au néophyte, non seulement de mieux cerner la complexité des itinéraires subséquents, mais aussi de se situer sans encombre dans la «toile» algéroise, quel que soit le lieu où l'on se trouve.



Un « livre-outil » indispensable pour (re) découvrir Alger...



Le même commentaire nous apprend que l'auteur de ce guide, «Safir Benali, algérois et Marseillais d'adoption, connaît Alger comme sa poche : «Il nous fait découvrir sa ville, telle qu'il l'aime, telle qu'il la connaît : histoire, architecture, influences, modes de vie, économie, cultures, religions, anecdotes, souvenirs, mixage des influences, parfums.»

Un autre commentaire, qui corrobore certes le contenu appréciable de l'ouvrage, précise quant à lui : «Avec ce guide, nous découvrons ce qu'Alger a été au cours du temps, ce qu'elle est, ce qu'elle peut devenir.» Et cet autre commentaire de conclure en ces termes : «Safir Benali nous a concocté le guide que nous attendions tous : le compagnon qui vous prend par la main, et vous emmène partout où la magie opère. Les itinéraires proposés (panoramas des hauteurs d'Alger, descentes vers la ville, promenades dans la ville basse, front de mer, ...) nous font découvrir les aspects les plus secrets d'Alger.»

À noter que l’ouvrage en question -très utile et pratique pour découvrir Alger sans oublier l'essentiel bien documenté, avec le nom des rues actuellement et celui d'avant 1962- est largement illustré par une soixantaine de belles photographies. Bref, c'est le «livre-outil» indispensable pour (re) découvrir Alger. Avant : préparation, conseils de lectures... Pendant : le format permet de suivre les itinéraires de Safir (historique, anecdotique et particulièrement architectural ; et Après... pour se préparer à y retourner ! Bonnes lectures en perspective, ainsi que visites, émotions promises par l'auteur...

Alger en 5 jours, de Safir Benali, Images en manœuvre éditions, Marseille 2007, 264 pages.

Kamel Bouslama