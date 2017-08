MalgrÃ© lâ€™absence de condamnation : Bill Cosby, lâ€™idole dÃ©chue

Pionnier des Noirs à la télévision, humoriste adulé, incarnation du père idéal, Bill Cosby fut tout cela avant de devenir un paria accusé par des dizaines de femmes. L’annulation de son procès samedi 17 juin ne devrait néanmoins pas redorer son image. Jusqu'à sa chute brutale et son inculpation fin 2015, il avait gagné sa place au panthéon de la télévision américaine pour avoir notamment contribué à y faire tomber les barrières raciales. Il fut ainsi le premier acteur noir à tenir un rôle principal dans une série à succès, «I Spy», et à décrocher un Emmy Award du meilleur premier rôle dramatique, en 1966, en plein mouvement des droits civiques. Mais plus encore qu'à la télévision, c'est dans les salles de spectacle que Bill Cosby a commencé à imprimer sa marque sur la culture américaine. Ses «one-man shows» ont marqué plusieurs générations d'humoristes, Jerry Seinfeld en tête, par sa capacité à emmener son auditoire dans son univers, tout en utilisant un langage dépourvu de toute vulgarité. Lors de son procès, c'est un vieil homme fatigué, de près de 80 ans, qui s'est présenté chaque jour à l'audience avec une canne, se disant aujourd'hui aveugle.

Une vision qui tranchait avec celle de l'homme élancé, au charisme naturel et à la voix rocailleuse, qui pouvait faire rire un public sur un simple haussement de sourcils. Passé par le cinéma, («Uptown Saturday Night» avec Sidney Poitier en 1974, «Bob et Carole et Ted et Alice», ...), c'est de retour sur le petit écran qu'il a connu la consécration, avec le «Cosby Show» (1984-1992). Cette série sur une famille bourgeoise, unie autour de la figure patriarcale de Cliff Huxtable, est devenue l'un des plus grands succès de l'histoire de la télévision, bien au-delà