MÃ©dÃ©a et Tipasa : DÃ©couverte de 9 bombes artisanales et de produits chimiques

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’opérations de recherche et de ratissage menée à Skikda/5e RM, Médéa et Tipasa/1re RM, des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert, hier, neuf bombes de confection artisanale, des produits chimiques, du matériel informatique, des denrées alimentaires et des effets vestimentaires.

Des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, au niveau de l’autoroute Est-Ouest à Sidi Bel-Abbès (2e Région militaire), un narcotrafiquant à bord d’un véhicule utilitaire chargé d’une grande quantité de kif traité s’élevant à 454,3 kilogrammes», indique un communiqué du MDN. Des détachements de l’ANP «ont appréhendé, à In Guezzam/6e RM, 3 contrebandiers, et saisi 30 détecteurs de métaux, 17 groupes électrogènes et 16 marteaux-piqueurs, tandis que d’autres détachements et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 84 immigrants clandestins de différentes nationalités à Aïn Témouchent, Ouargla et In Guezzam», conclut le communiqué.