M. GaÃ¯d Salah Ã  la 2e RÃ©gion militaire : inauguration et lancement de nouvelles structures

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’État-major de l’Armée nationale populaire, a entamé hier sa visite de travail et d’inspection dans la 2e Région militaire à Oran, par l’inauguration et le lancement de nouvelles structures militaires.

Cette visite s’inscrit dans «la dynamique des visites sur le terrain aux différentes Régions militaires, et du contact direct et permanent avec les personnels militaires déployés à travers les quatre coins du pays», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Au siège du Commandement de la 2e Région militaire, et «en guise de fidélité aux grandes sacrifices des vaillants chouhada et moudjahidine de la Glorieuse Révolution, le Général de Corps d’Armée, accompagné par le Général Major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire, a observé un moment de recueillement en hommage au défunt moudjahid Boudjenane Ahmed, dit Si Abbes, dont le siège du Commandement porte le nom, avant de déposer une gerbe de fleurs sur sa stèle et réciter la Fatiha. Le vice-ministre de la Défense nationale a ensuite posé la première pierre du nouveau siège du Secteur opérationnel d’Oran, puis inauguré, dans la même ville, le Centre d’information territorial, un espace informationnel et culturel d’excellence, dont la mission est d’informer les différentes catégories de la société sur les missions et les activités de l’ANP, à travers l’organisation des journées d’informations, des portes ouvertes, ainsi que des expositions et des colloques historiques et scientifiques». Dans le même site, Gaïd Salah a procédé à l’inauguration du nouveau siège de la Direction régionale de l’intendance. Par la suite, il a inauguré une caserne dédiée à l’une des unités de défense aérienne du territoire, baptisée au nom du chahid Mahmoud Houha, et ce en présence des membres de la famille du chahid, qu’il a honorés, avant de suivre un exposé sur cette unité et d’inspecter ses différentes structures administratives et pédagogiques.