M. Messahel au KoweÃ¯t et en Jordanie : Paix dans la rÃ©gion et renforcement des relations bilatÃ©rales

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu par l’Émir du Koweït, Cheikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, auquel il a remis «un message d’amitié, d’estime et de considération» qui lui est adressé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«Cheikh Sabah a chargé, à son tour, le ministre Messahel de transmettre au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ses salutations chaleureuses et fraternelles, et ses sentiments de considération, ainsi que ses vœux de progrès au peuple algérien.

L’audience a porté sur «la situation dans la région, en particulier les développements liés à la crise du Golfe. À cet égard, M. Messahel a réitéré le soutien de l’Algérie aux efforts de la facilitation menée par l’Émir du Koweït pour le règlement de cette crise». M. Messahel a, également, été reçu par le Président du Conseil des ministres, Cheikh Jaber Al Moubarak Al Sabah, avec lequel il a abordé «les questions liées à la coopération bilatérale, ainsi que les perspectives de son renforcement et de son élargissement dans tous les domaines». Le ministre des Affaires étrangères a exposé, à son interlocuteur, «les opportunités d’investissements qu’offre le marché algérien dans différents secteurs, en particulier ceux de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme et de l’industrie». Abordant les prochaines échéances inscrites à l’agenda bilatéral, notamment la session de la commission mixte, M. Messahel et Cheikh Jaber Al Moubarak Al Sabah «sont convenus de multiplier les visites de délégations d’hommes d’affaires en vue de développer les échanges économiques entre les deux pays». M. Abdelkader Messahel est arrivé, hier à Amman, pour une visite de travail en Jordanie, en provenance de Koweït, dans le cadre de sa tournée dans le monde arabe qu’il mène sur instruction du Président de la République, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Messahel aura des entretiens avec son homologue jordanien Ayman Safadi, ainsi qu’avec d’autres hautes personnalités du pays.