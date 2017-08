Lutte contre les incendies : accompagnement des radios locales

Un fil rouge spécial incendie a été mis à la disposition des citoyens dans les radios locales des 48 wilayas en vue de signaler tout départ de feu et de prévenir les services concernés et également de prodiguer des conseils de prudence si utiles en cette période de fortes chaleurs. Cette initiative du ministère de la Communication a rencontré, dès son lancement samedi dernier, un engouement croissant et une pleine adhésion des citoyens.

Oran

Grande adhésion citoyenne

L’opération “fil rouge’’ initiée par le ministère de la Communication pour lutter contre les feux de forêts et les incendies a rencontré une grande adhésion de la part des citoyens, a assuré M. Abderrahmane Chikhaoui, directeur régional de la radio d’Oran dans une déclaration à notre journal. Selon le même responsable, de nombreuses émissions interactives sont programmées dans les différentes tranches horaires de la grille de production pour accompagner cette opération de sensibilisation autour de la nécessité de préserver le patrimoine forestier contre les incendies. «Nous faisons un travail quotidien avec l’attaché de presse de la Direction de la protection civile et un représentant de la conservation des forêts qui interviennent à chaque émission pour donner un point actualisé sur la situation. Les animateurs lancent des appels aux citoyens pour avertir et signaler les actes malveillants ou de nature criminelle au niveau des forêts », a précisé le directeur de la station régionale d’Oran, avant de souligner une participation importante des associations et des représentants de la société civile à ces émissions. Concernant les programmes interactifs, le même responsable parle d’une grande adhésion citoyenne à cette initiative.

« Heureusement, jusqu’à maintenant, Oran n’a pas connu ce genre d’incidents, mais les citoyens interviennent à l’antenne pour faire appel au civisme des uns et au sens de responsabilité des autres, d’autres proposent carrément, comme mesure préventive, le renforcement de la surveillance », a ajouté M. Chikhaoui. Depuis le lancement de cette opération, les responsables de la radio évoquent une moyenne de 15 à 25 interventions recensées à chaque émission. Rappelons que la direction de la radio régionale a mis en place un numéro rouge dédié à la préservation contre les feux de forêts, le 041 84 87 24.

Amel Saher

SÉTIF

Dans le feu de l’action

L’initiative “fil rouge’’ n’a pas été sans faire l’objet de mesures immédiates qui prennent en compte dans ce contexte les instructions de la Direction Générale de la radio algérienne et qui ont été marquées, compte tenu de ces exigences, par un réaménagement de la grille des programmes pour laisser place à des plateaux et des directs par téléphone qui n’ont pas été sans susciter l’intérêt des responsables des secteurs directement impliqués et de citoyens qui se bousculaient au 036 51 44 22 pour apporter leur contribution et dire combien il est du devoir de chacun d’agir dans de pareilles conditions.

Ahmed Hamache, le directeur de Radio Sétif, n’est pas sans s’inscrire dans cette optique : « Nous avons, dès la mise en place samedi de nos plateaux et l’ouverture de la ligne téléphonique, perçu combien était grand l’intérêt des citoyens qui n’ont pas cessé d’appeler pour souligner la dimension d’une telle initiative, manifester leur solidarité et apporter leurs encouragements à tous ceux qui, de nuit comme de jour, animés d’une vigilance non- stop, sont constamment dans le feu de l’action. Nos animateurs, journalistes et techniciens se sont mobilisés pour apporter le plus qu’il fallait et permettre aux citoyens de s’entretenir directement avec les responsables des forêts, de la protection civile, de la gendarmerie et de l’agriculture, de même que certains élus, sur la nécessité de maîtriser de tels sinistres. Comme beaucoup d’auditeurs ont relevé avec satisfaction la décision du président de la République d’indemniser les victimes de ces incendies. »

Amina Khaled, au terme d’une émission animée avec son technicien-réalisateur et ses invités de différents secteurs des forêts, de la protection civile, de l’agriculture, de la gendarmerie nationale, ne cache pas l’effet de cette extraordinaire prise de conscience du citoyen. « C’est plus qu’émouvant d’écouter ces gens de la montagne vous décrire des scènes d’espaces partis en fumée, ces animaux qui fuyaient le feu. C’est là autant d’exemples qui ont donné au “fil rouge’’ l’impact qu’il fallait et permis de toucher la fibre sensible de tous ces citoyens qui se sont relayé pour dire que c’est là une initiative qui est venue à temps pour susciter cette extraordinaire prise de conscience de l’Algérien et l’impliquer sans limites. » Dans ce décor marqué aussi par l’hommage rendu par les auditeurs à Aissaoui Nordine, ce pompier mort en service commandé au volant de son camion qui s’est renversé, ce sentiment était d’autant plus fort. Le capitaine Ahmed Lamamra, responsable de la cellule de communication de la direction de wilaya de la protection civile, hisse à la dimension qu’il mérite l’impact de “fil rouge’’ et le courage de tous ceux qui ont apporté leur contribution à la préservation du patrimoine forestier par une chaleur exceptionnelle : « Cette initiative nous replace dans les conditions hivernales très dures que nous avons vécues avec la radio en 2012, la mise en œuvre de ce “fil rouge’’ est venue à point impulser la solidarité de tous face au feu. Et là, je me rappelle aussi de cet énorme incendie qui avait duré, en 2014, une semaine sur les hauteurs de Boutaleb et avait ravagé environ 600 ha de forêts. Cette année, pour les mois de juin et juillet nous avons enregistré 350 incendies de forêts et de récoltes, trois quarts ont été maîtrisés à temps, 80 hectares ont subi des dégâts relativement importants soit 1.200 ha de massifs forestiers, auxquels s’ajoutent 220 ha de broussailles et 95 ha d’herbes sèches et de restes de moissons. 60 ha de céréales,11.250 bottes de foin et 2.919 arbres fruitiers sont à ajouter à ce bilan». Les services de la gendarmerie, ceux des forêts et de l’agriculture ne sont pas en marge de cette dynamique.

F. Zoghbi

SIDI-BEL-ABBES

Radio MeKkerra à l’écoute

Un téléphone rouge est mis à la disposition des citoyens, notamment les riverains de la forêt pour alerter les services concernés sur d’éventuels incendies et permettre des interventions rapides des éléments de la conservation et de la protection civile. Une forte mobilisation est effectivement observée durant cette saison estivale, particulièrement marquée par les fortes chaleurs généralement. Tout le dispositif reste mis en place et suivi par les équipes de permanence de ces structures et les brigades mobiles de la gendarmerie nationale.

L’effort demeure considérable face à l’immensité et la complexité de la tâche pour la préservation de ce patrimoine forestier dépassant les 200.000 hectares. Les résultats obtenus sont d’ailleurs nettement meilleurs que l’année précédente puisque sur les 40 foyers déclarés depuis le mois de juin et vitement maîtrisés, on déplore la dégradation de 600 hectares ravagés par les feux.

L’action de sauvegarde est soutenue donc avec ce souci également d’impliquer le citoyen et les habitants riverains dans cette lutte contre les incendies de forêts en faisant valoir la portée et l’importance de ce patrimoine, facteur de richesse et d’équilibre d’un écosystème.

Des appels sont lancés au quotidien à la population qui au demeurant reste sensible à la préoccupation formulée.

C’est la radio locale de la Mekkerra, suite aux instructions du ministre de la Communication, qui a pris le relais pour sensibiliser davantage l’opinion locale et tenter efficacement de relever la notion de citoyenneté à faire valoir en cette période caniculaire avec des émissions, des spots publicitaires et autres formes d’interpellation de la conscience collective. En effet, une équipe sous la conduite de l’animateur Tahar Cherrad reste à l’écoute et demeure mobilisée pour prendre part à cette campagne d’intérêt national.

Après un temps consacré aux avis et suggestions des citoyens qui ont montré un intérêt particulier à cette cause, une émission regroupant les services de la conservation des forêts, les éléments de la protection civile et les officiers de la gendarmerie, a été animée pour passer en revue les dispositions prises et situer surtout la vitalité de ce tissu végétal entretenu au prix fort pour l’équilibre de l’écosystème et la préservation de la flore et de la faune. « Un tissu générateur de richesses et créateur d’emploi », a souligné le directeur de la conservation des forêts avant d’insister sur l’effort d’investissement de l’Etat quant à sa préservation.

La wilaya de Sidi-Bel-Abbès dont la vocation est essentiellement agricole, reste singularisée par la forte présence d’un massif forestier étendu qui peut contribuer à la relance de l’investissement productif.

A. Bellaha

BEJAIA

Radio Soummam mobilisée

Depuis samedi, et pour permettre aux citoyens d’intervenir en direct sur les ondes et signaler tout départ de feu dans leurs localités, un numéro de téléphone spécial a été mis en place à radio Soummam où tout un programme a été concocté tout en restant à l’écoute des appels des citoyens. A cet effet, Tahar Abdellaoui, rédacteur en chef et assurant l’intérim du directeur de la radio locale, a souligné que « dès que nous avons été destinataires de l’instruction du ministère, nous avons entamé l’opération à travers un programme pour permettre aux citoyens d’intervenir ainsi que plusieurs services, à savoir les forêts, la protection civile et les présidents des APC, et ainsi, nous avons mis à la disposition des citoyens le “fil rouge’’, soit le: 034.10.72.72 pour leur permettre de signaler tout départ de feu ». Pour ce qui est de la couverture médiatique, M. Abdellaoui dira que « les journalistes et correspondants de radio Soummam dans toutes les communes ont assuré le suivi de l’information sur le terrain et permis aux responsables concernés d’intervenir soit sur les plateaux des émissions, soit par téléphone, à l’exemple du chargé de la communication de la protection civile, le capitaine Latreche, présent à chaque émission d’information. De même que le directeur des forêts Mahmoudi Ali et les présidents des APC qui ont lancé des appels à la solidarité avec les citoyens des autres villages et contribuer à lutter contre ces feux aux côtés des autres intervenants ». Selon M. Abdellaoui, des spots publicitaires et des flashs d’information se relaient durant tous les horaires des émissions. On a fait une boucle pour que les citoyens retiennent ce numéro du fil rouge et nous avons reçu des dizaines d’appels, surtout des appels à la prudence et à la vigilance comme nous avons reçu deux appels simultanés de la commune de Barbacha signant un départ de feu auvillage Amarat et nous avons immédiatement prévenu les services de la protection civile qui ont pris les dispositions nécessaires ». Ainsi, depuis la première vague d’incendies enregistrée dans les communes de la wilaya, la radio Soummam a suivi toute l’évolution de la situation sur le terrain à travers les différents rendez-vous d’informations où l’ensemble des correspondants locaux ont assuré une large couverture médiatique.

Mustapha Laouer