AlgÃ©rienne des eaux : 46 milliards de dinars de crÃ©ances impayÃ©es

L’Algérienne des eaux détient des créances d’une valeur de 46 milliards de dinars, dont 63% auprès des ménages et 27% au sein de l’administration. C’est ce qu’a affirmé le directeur chargé de l’alimentation en eau potable auprès du ministère des Ressources en eau, Smaïl Amirouche, dans un entretien à l’APS. D’emblée, ce responsable a fait savoir que le montant des factures impayées par les ménages abonnés de l’Algérienne des eaux (ADE) est estimé à 29 milliards de dinars, ce qui représente plus de 63% du montant global. Le reste des créances, précise-t-il, est détenu sur les administrations dont essentiellement les collectivités locales pour un montant de 13 milliards de DA, alors que le reste (4 milliards de dinars) représente les impayés de divers créanciers.

Les créances de l’ADE envers ses clients connaissent une augmentation continue, relève le même responsable qui souligne que cette situation affecte la santé financière et le bon fonctionnement de cette société dont essentiellement les opérations d’équipement et de maintenance (remplacement des pompes, réparation des fuites...).

Qui plus est, le manque de ressources financières s’est traduit par la difficulté de l’ADE à honorer ses dettes envers Sonelgaz qui sont de 3 milliards de dinars. C’est dans ce sens que la question des créances impayées a été souvent soulevée par le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, avec les cadres centraux et locaux de l’ADE et de SEAAL (Alger), SEOR (Oran) et SEACO (Constantine). Selon M. Amirouche, outre les mises en demeure adressées aux débiteurs, une campagne de sensibilisation a été lancée, tandis que les recours en justice peuvent intervenir en dernière étape, et ce, particulièrement pour les grands créanciers. Pour le cas des communes «mauvais payeurs», M. Amirouche explique que certaines d’entre elles justifient le non-paiement par des difficultés financières. Par ailleurs, il a évoqué la mise en place d’un dispositif pour la généralisation du comptage et l’élimination graduelle du système forfaitaire de facturation, avançant qu’avec le système forfaitaire, le volume d’eau consommé n’est pas quantifié.

Plus de 6.000 branchements illicites et près de 80.000 fuites



Le bilan d’activités de la cellule de veille et de surveillance des réseaux fait ressortir 33.841 sorties effectuées sur le terrain entre janvier et mai 2017. Il a ainsi été recensé 79.660 fuites dont 64.962 ont été réparées, et un volume d’eau récupéré de 7,4 millions de m3 sur cette même période. Le bilan souligne que la prise en charge du reste des fuites est liée à la disponibilité des moyens humains et matériels. S’agissant des branchements illicites, le bilan fait ressortir 6.059 cas dont 3.386 ont été éliminés (57%), tandis que 2.606 cas ont été introduits en justice (43%) et un volume d’eau récupéré de 546.000 m3. Concernant la consommation, elle est de 180 litres/jour/habitant en moyenne. S’agissant des stations de dessalement de l’eau de mer, elles participent à hauteur de 17% de l’alimentation en eau potable avec les onze stations réalisées sur les villes côtières. Il convient de rappeler que le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, avait annoncé récemment que tous les réseaux d’eau potable gérés par les services communaux à travers 567 communes seront pris en charge par l’Algérienne des eaux (ADE) d’ici à deux ans.

«Il a été convenu, en coordination avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, d’intégrer le service public de l’eau potable, assuré par les services communaux, dans l’Algérienne des eaux d’ici à deux ans», a précisé M. Necib lors d’une rencontre nationale des cadres du secteur des ressources en eau. Pour ce faire, la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et les plans de développement des communes seront mis à contribution, a-t-il ajouté.

La décision d’élargissement du champ d’exploitation de l’ADE vise à unifier les systèmes de gestion du réseau au niveau national, à améliorer les prestations, à assurer un service professionnel et à réduire les charges qui pèsent sur les communes. Actuellement, les réseaux d’eau potable sont gérés par l’ADE dans 851 communes (26 millions de citoyens), par des sociétés par action (plus de 7 millions de citoyens) dans 123 communes et par les services communaux dans 567 communes (près de 7 millions de citoyens).

Salima Et.