Ressources hydriques : Le satisfecit dâ€™Oxford Business Group

Les efforts déployés par l’Algérie pour améliorer sa sécurité hydrique vont franchir une étape importante d’ici 2020 avec la mise en service d’une série de nouveaux barrages. C’est ce qu’indique Oxford Business Group dans un rapport rendu public.

Le cabinet d’intelligence économique et de conseil rappelle à cet effet les « grands » projets lancés dans notre pays et s’en remet aux déclarations de nos responsables qui ont assuré à maintes reprises ces derniers temps que neuf nouveaux barrages devraient être opérationnels au 2e semestre de 2019, en l’occurrence ceux d’Ouljet Mellegue (Tébessa), de Soubella (M’sila), de Béni Slimane (Médéa), d’Oued Taht (Mascara) et enfin le barrage de Seglaba, sis à Laghouat. Une capacité supplémentaire de 500 millions de mètres cubes sera assurée lors de la réception des ouvrages en question.

Les quatre autres barrages démarreront leurs activités au cours des deux années suivantes. Actuellement, l’Algérie compte 75 barrages d’une capacité totale de 6,5 milliards de mètres cubes pour un taux de remplissage de 68%, selon le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.

Oxford Business Group se félicite du fait que les autorités poursuivent « sans faillir » les projets de développement des infrastructures hydrauliques du pays, en dépit d’un contexte de croissance de la population, d’urbanisation, de hausse des températures, d’industrialisation « accrue » et de développement du secteur agricole. « 80 sites supplémentaires ont été recensés pour la réalisation de nouveaux barrages, et 30 d’entre eux ont fait l’objet d’études de faisabilité. Le gouvernement entend faire passer à 139 le nombre total de barrages en Algérie d’ici 2030, et, ce faisant, atteindre une capacité de stockage de près de 12 milliards de mètres cubes sur l’ensemble du pays », explique la même source qui rappelle également les déclarations du directeur de l’Agence nationale des barrages et des transferts, Beraki Arezki, qui avait déclaré il y a quelques semaines que la situation était très « confortable » avec un taux de remplissage de 70%, similaire à celui relevé l’année précédente.



De l’eau partout



Outre l’augmentation de la capacité des barrages, le groupe indique que l’Algérie s’est attelée aussi à « développer » sa production d’eau potable à partir de l’eau de mer et plusieurs usines de dessalement construites depuis l’an 2000 permettent à présent d’approvisionner la population en eau douce à partir de l’eau de mer de la Méditerranée. « La station de dessalement par osmose inverse de Magtaâ, située à Oran, est peut-être l’exemple le plus marquant. D’une capacité de traitement de 500.000 m3/jour, elle permet l’approvisionnement en eau potable de 5 millions de personnes. Il s’agit de la plus grande usine de dessalement de toute l’Afrique », a-t-il soutenu.

Mise en service en 2015, l’usine, dont la construction a nécessité un investissement de 443 millions d’euros, a vu le jour dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) de type DBOOT (conception, construction, possession, exploitation, transfert) avec le groupe Hyflux de Singapour. Les banques algériennes se sont acquittées du financement du projet à hauteur de 70% et Hyflux s’est chargé du reste. Elle est venue s’ajouter à la station de dessalement d’eau de mer d’El Hamma (Alger), inaugurée en 2008 et première usine de dessalement du continent construite dans le cadre d’un partenariat public-privé. « Le site produit en moyenne 200.000 m³/jour, garantissant l’approvisionnement en eau de 1,5 million d’habitants de la capitale. Le groupe américain General Electric a apporté 70% du financement du projet, le reste étant fourni par l’entreprise du secteur de l’énergie Algerian Energy Company (AEC).

Co-entreprise formée entre les groupes publics Sonatrach et Sonelgaz, l’AEC est responsable de 13 usines de dessalement, dont 11 actuellement en service, d’une capacité totale de 2,1 millions de m³/jour. Cela représente une hausse considérable des capacités de dessalement de l’Algérie, qui s’élevaient à peine à 50 000 m³/jour en 2002 », fait remarquer le cabinet d’intelligence économique et de conseil qui relèvera que les barrages et les infrastructures de dessalement ont multiplié « ensemble » par près de trois la capacité du pays de distribution d’eau potable destinée à la consommation, passant de 1,2 milliard de m3 en 1999 à 3,5 milliards. « La poursuite des investissements dans ces dernières infrastructures revêt une importance particulière dans la mesure où les ressources renouvelables d’eau douce intérieures diminuent et passent, selon la Banque mondiale, de 962 m3/habitant en 1962 à moins de 290 m3/h en 2014. Aussi, le milieu naturel est devenu contraignant, ce qui fait du réapprovisionnement des réservoirs une tâche difficile », a-t-il noté.



Des défis aux opportunités



Pour Oxford Business Group, le gouvernement a bien fait de prendre en compte dans son dernier plan quinquennal la nécessité d’effectuer davantage d’investissements dans ce domaine. Le plan d’action économique pour la période 2015-2019 alloue en effet 18 milliards de dollars à l’amélioration de la sécurité hydrique, ce qui en fait le plus important domaine d’investissement. « Toutefois, étant donné le doublement l’an dernier de la dette publique, qui s’est élevée, selon les chiffres du FMI, à plus de 20% du PIB, il se pourrait que l’Etat se tourne vers le secteur privé pour une participation au financement de projets de sécurité hydrique, comme il l’avait fait pour les stations de dessalement de Magtaâ et d’El Hamma. Les infrastructures de distribution d’eau ont également grand besoin d’investissements », affirme-t-on encore, en soulignant cependant que de nombreuses villes étaient toujours confrontées à des problèmes de distribution de l’eau et que 30% de la production totale d’eau était perdue à cause d’infrastructures de transport et de distribution défectueuses, pour paraphraser le ministre des Ressources en eau.

S.A.M.