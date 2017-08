Chlef : 62 ha de vÃ©gÃ©tations ravagÃ©s depuis le 1re juin

Prés de 62 ha de végétations (forêts et maquis) ont été ravagés par les feux à Chlef, depuis le lancement du dispositif anti-incendie le 1er juin dernier, a-t-on appris auprès des services de la Conservation des forêts de la wilaya. Selon le chargé du service de protection des végétaux et animaux, Mohamed Larrous, pas moins de 33 incendies se sont déclarés entre le 1er juin et le 5 août courant, causant la perte d’un couvert végétal estimé à 62 ha. Affirmant la mobilisation de tous les moyens humains et matériels susceptibles de faire face à ce type de sinistres, causés par l’homme et la nature, il a qualifié ce bilan de positif comparativement à celui de l’année dernière, et des pertes accusées par un nombre de wilayas voisines. Le même responsable a signalé l’extinction, durant la nuit dernière, d’un incendie à la forêt Sidi Messabih de la commune de Talaàssa, au moment ou un 2e incendie a été éteint durant la soirée de vendredi, au niveau de la forêt Bissa, où près de 198 ha de chêne liège ont été sauvés des flammes.

En outre, M. Larrous a signalé le recrutement au titre de la campagne anti-incendies 2017 de 75 agents saisonniers contractuels, en plus de 114 autres au titre du DAIP, dans différentes communes, afin d’épauler les agents de la conservation des forêts dans leur mission de protection du couvert végétal de la wilaya. Une commission de contrôle et d’inspection à, par ailleurs, été installée au niveau de la conservation des forêts de Chlef, en vue du suivi de la mise en œuvre des consignes de prévention et de sécurité, parallèlement au redéploiement des agents et de l’intensification des tournées d’inspection. Riche d’une surface forestière de plus de 99.000 ha, la wilaya de Chlef a accusé une perte globale de 141 ha de végétations à cause des incendies, en 2016. Une surface de 300 ha de la région a bénéficié, en 2017, d’opérations de boisement, au titre du plan national 2017.