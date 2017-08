Constantine : Renforcement du dispositif de prÃ©vention

Trente agents forestiers supplémentaires ont été mobilisés pour renforcer le dispositif de prévention des feux de forêts dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris auprès des responsables de la conservation des forêts.

La priorité dans la désignation de ces agents a été donnée aux riverains des massifs forestiers pour «assurer une meilleure coordination» dans les interventions liées à la lutte contre les incendies de forêts, a précisé le chef de service de la protection de la faune et de la flore au sein de cette structure, Kheireddine Saïghi.

Ces éléments s’ajoutent aux 87 agents permanents de la Conservation des forêts, appelés à garantir l’efficacité de la campagne de prévention des feux, lancée le 1er juin dernier, ainsi qu’assurer une surveillance accrue et une lutte contre la coupe illicite de bois qui s’intensifie en été, a ajouté le responsable.

M. Saïghi a également détaillé que le dispositif de prévention des feux mise également sur la contribution des habitants des localités montagneuses boisées, notamment d’Ibn Ziad et de Messaoud Boudjerriou, appelés à donner rapidement l’alerte en cas de départ de feu, indiquant que 100 autres agents de comités de riverains destinés à conforter le rôle des citoyens dans la lutte contre les feux de forêts et leur prévention «sont opérationnels» à travers les 12 communes que compte la wilaya.

Affirmant que la stratégie de lutte contre les feux de forêts était fondée sur la sensibilisation, les actions de prévention et l’alerte rapide, le même responsable a souligné que la contribution des populations demeure «primordiale» pour atteindre les objectifs tracés. La wilaya de Constantine compte un patrimoine forestier couvrant plus de 18.900 hectares, représentant 8,49% de la superficie totale, rappelle-t-on. Le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts dans la wilaya de Constantine, comprend sept postes de vigie et cinq brigades mobiles équipées de camions citernes capables de s’approcher jusqu’à 100 m de l’incendie, de sept véhicules de liaison, de cinq véhicules d’intervention rapide, et d’un camion ravitailleur de 6.000 litres.