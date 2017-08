Bordj Bou Arreridj : 17 incendies entre juin et juillet

Dix-sept incendies ont été enregistrés durant la période comprise entre le 1er juin et la fin juillet 2017 à travers la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris de la direction locale de la Protection civile. «Le feu a ravagé plus de 33 hectares, dont 6,6 hectares de forêts, 8,18 hectares de maquis et 18 hectares de broussailles, en sus de 2 560 bottes de foin et 154 arbres fruitiers», a affirmé le responsable de la communication de cette direction, Rabah Dejmane, dans une déclaration à l’APS. Il a indiqué que dans le cadre de la lutte contre les incendies durant la saison estivale en cours, une section mobile a été mise sur pied au niveau de l’unité principale de la Protection civile pour combattre les feux de forêts, ajoutant que ce dispositif restera en place jusqu’à la fin du mois d’octobre prochain et englobe 54 agents de la wilaya de Bordj Bou Arreridj et de Biskra.

Ces wilayas sont équipées de moyens individuels spécifiques aux agents de la Protection civile, en plus de six camions pour éteindre des feux légers, un 4x4, trois camions citerne, un camion de transport de matériel et une ambulance, a détaillé la même source.

De son côté, la conservation des forêts de la wilaya a consacré 11 brigades mobiles équipées en moyens de communication, selon ses responsables, qui ont indiqué que «70% des informations ayant trait à un début d’incendie proviennent des 12 tours de contrôle réparties à travers le territoire de la wilaya». Il est à noter que la ligne rouge de la radio nationale instaurée par le ministère de la Communication visant à alerter au sujet du déclenchement d’un incendie n’a enregistré, à ce jour, aucun appel téléphonique à Bordj Bou Arreridj, ont assuré les responsables de l’opération.