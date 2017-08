Production ravagÃ©e par les feux : Les agriculteurs seront indemnisÃ©s

Les agriculteurs dont la production agricole a été ravagée par les incendies seront indemnisés, a indiqué à Jijel le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.

Au cours de sa visite dans une zone forestière touchée par des incendies dans la localité de Hamara, commune de Texenna, l’une des régions les plus ravagées par les feux à Jijel, le ministre a précisé que «tout agriculteur dont la production agricole, —arbres fruitiers, oliviers, cheptel et ruchers— a été décimée par le feu, sera indemnisé». Il a, à ce propos, ajouté «qu’un vaste travail de recensement, de diagnostic et d’évaluation des dégâts causés par les feux a été déjà lancé» par les différentes instances concernées par ce dossier, précisant que sur la base des résultats de ces investigations et enquêtes, les victimes ouvrant droit à l’indemnisation seront dédommagées. Affirmant l’engagement des pouvoirs publics d’indemniser les agriculteurs dont les champs et le patrimoine ont été affectés par les incendies, M. Bouazghi a insisté, à cette occasion, sur l’importance d’une «application rigoureuse» des instructions et orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’agissant de la prise en charge des préoccupations des citoyens. Faisant état du recensement de 1.600 foyers d’incendies dans nombre de wilayas ayant détruit une superficie de près de 15.000 hectares à travers le territoire national, le ministre qui a écouté les doléances des agriculteurs de la région, a insisté sur l’impérative sensibilisation des cultivateurs et opérateurs du secteur quant à l’importance d’assurer leurs activités contre les différents sinistres. M. Bouazghi a salué les efforts déployés par les agents et cadres de la Protection civile, des forêts, des services de sécurité et les éléments de l’Armée nationale populaire dans la lutte contre les feux et s’est félicité de l’élan de solidarité des citoyens dans plusieurs zones touchées par les incendies.



Investir dans les forêts

M. Abdelkader Bouazghi a plaidé en faveur de «l’investissement dans les forêts pour lutter contre les incendies menaçant ce patrimoine national». Le ministre a appelé les cadres de son secteur notamment, à investir dans ces espaces en créant des forêts récréatives permettant de «rentabiliser ces lieux au double plan économique et de divertissement et de lutter également contre les feux qui ne cessent de les menacer».

«L’Algérie dispose d’importants potentiels qu’il suffit juste de valoriser et de protéger», a souligné le ministre, affirmant que son département s’emploiera à l’accompagnement de ce genre de projets, notamment dans les régions à caractère forestier, à l’instar de Jijel. Une superficie de près de 500 hectares sur 140.000 hectares de terres forestières dont dispose la wilaya de Jijel, a été ravagée, ces derniers jours, suite aux multiples incendies qui se sont déclarés à travers 25 communes de la wilaya, selon les explications fournies au ministre. Ces feux ont détruit 15.000 oliviers et 2.000 arbres fruitiers, a-t-on encore fait part au ministre qui s’est rendu dans la zone incendiée de la localité de Hamara, dans la commune de Texenna, où près de 7.000 oliviers et 500 arbres fruitiers ainsi qu’une vingtaine de maisons ont été détruits par les feux.

Réitérant l’engagement de l’Etat à indemniser les agriculteurs dont la production a été endommagée par les incendies, le ministre a appelé les citoyens concernés à faire preuve de sagesse et de patience pour permettre une meilleure application des décisions prises dans ce sens. Par ailleurs, le ministre a appelé à soutenir les projets d’investissements dans le secteur de l’aquaculture de manière à faire de cette wilaya une région pionnière dans cette spécialité créatrice de richesses et d’emploi. (APS)