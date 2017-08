HODNA : De vieilles constructions Ã  haute performance thermique

Les conditions climatiques sévères de l’été dans la wilaya de M’sila, avec des températures pouvant excéder les 50 degrés Celsius, ont amené les habitants du Hodna, au fur des âges, à utiliser des matériaux de construction et des techniques permettant une isolation thermique dont l’efficacité est encore éprouvée. Selon des documents historiques, le mode de construction, il y a plus d’un siècle du vieux Boussaâda, dont le quartier Lomamine, ainsi que des quartiers El-Argoub et El-Kouch de la ville de M’sila, garantit une température intérieur dans les maisons inférieure de 9 degrés par rapport à l’extérieur. Pour Mokhtar, cadre de la subdivision de la construction et de l’urbanisme de la wilaya, lorsque la température extérieure à l’ombre est de 44 degrés, elle descend à l’intérieur de ces maisons à 34 degrés. Une situation qui permet aux propriétaires de ces maisons dans les cités El-Kouch et El-Argoub de se passer de climatiseurs, assurent nombre d’habitants. Dans le vieux Boussaâda, les occupants de ces maisons, ou du moins ce qui en reste, ne font point usage de climatiseurs et n’en ressentent guère le besoin de le faire. Mme Amira B., qui a grandi dans l’antique Boussaâda et vient encore y passer l’été, assure n’avoir aucunement besoin d’un appareil de climatisation pour rafraîchir l’intérieur de sa maison parentale, dont, soutient-elle, le confort thermique demeure impeccable, au point que même; durant l’hiver,elle n’a pas besoin d’installer un appareil de chauffage. Ceci pourrait paraître étrange pour ceux n’ayant connu que les constructions nouvelles à base de matériaux industriels, mais demeure entièrement vrai, car, notent des architectes, les anciens bâtisseurs ont su faire appel à des techniques et matériaux naturels ou peu transformés permettant d’obtenir de telles performances thermiques. Les alentours des maisons aménagés avec des pierres ou en terre contribuent également à absorber et atténuer la chaleur suffocante de l’été, relève-t-on.



Des matériaux locaux disponibles et à moindre coût



À M’sila, comme à Boussaâda ou encore à Magra et à Aïn El-Melh, les anciennes maisons, adaptées au milieu steppique et aride du Hodna et à ses conditions climatiques, sont bâties en pisé et les murs recouverts d’un crépi fin enduit à la chaux de l’intérieur. Les toits sont conçus avec des traverses de troncs de genévriers et palmes de palmiers-dattiers. Les fenêtres réduites à des carrés d’à peine 50 cm le côté assurant l’aération et l’éclairage sans permettre de grande déperdition thermique. Des artisans qualifiés en maçonnerie traditionnelle, appelés «maâlams», assuraient l’édification de ces maisons, notamment du toit dont les troncs et les palmes étaient placés avec minutie et recouverts d’une couche de terre argileuse étanche aux infiltrations d’eau, soulignent de vieux habitants de l’antique Boussaâda. Fermées durant la journée, les petites ouvertures sont ouvertes la nuit filtrant un courant d’air rafraîchissant qui contribue au confort thermique intérieur des maisons en toub et en pierre. (APS)