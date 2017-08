Mascara : 280 motocycles confisquÃ©s en juin

Dans le cadre de leurs activités visant à préserver la quiétude et la sécurité publiques, les services de police de la sécurité publique relevant de la sûreté de wilaya de Mascara ont saisi, durant le mois de juin dernier, 280 motocycles.

Le chef de la cellule de communication et des relations publiques a indiqué que les services de la sûreté de wilaya se focalisent, dans leurs opérations, sur la lutte contre les troubles causés par les motocycles, dont les chauffeurs ôtent volontairement le silencieux, ne respectent pas le code de la route et font preuve d’une conduite dangereuse, ce qui a entraîné trois accidents corporels durant le mois de juin dernier. Par le biais de ces mesures, les éléments des brigades de la circulation routière relevant du service de wilaya de la sécurité publique ont appréhendé 280 motos suite à des infractions au code de la route, dont 68 cas d’invalidité de l’attestation d’assurance, 54 cas de non-port du casque, 96 cas pour défaut de papiers du véhicule, 41 cas pour défaut du permis de conduire, ainsi que d’autres cas de défaut du silencieux, stationnement et arrêt abusifs. Les motos saisies ont alors été placées au parc APC, en plus de l’instruction de dossiers judiciaires contre les auteurs de délits qui seront poursuivis en justice.

A. Ghomchi